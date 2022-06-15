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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi otoparkında bir hafta öncesine ait cansız beden bulundu
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi otoparkında bir hafta öncesine ait cansız beden bulundu
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi, erkek... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:13+0300
2022-06-15T00:13+0300
türkiye
başakşehir
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
ceset
erkek
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Yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokuların geldiğini duyan otopark görevlisi, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı. Otopark görevlisi durumu hemen müdürlerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu.Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220609/oyun-oynamasina-izin-vermeyen-annesini-oldurdu-cesedi-evde-sakladi-1057190330.html
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başakşehir, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ceset, erkek

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi otoparkında bir hafta öncesine ait cansız beden bulundu

00:13 15.06.2022
© İHABaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tahmin edilen şahsın cesedi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tahmin edilen şahsın cesedi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© İHA
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tahmin edilen şahsın cesedi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokuların geldiğini duyan otopark görevlisi, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı.
Otopark görevlisi durumu hemen müdürlerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu.
Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.
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