https://tr.sputniknews.com/20220615/basaksehir-cam-ve-sakura-sehir-hastanesi-otoparkinda-bir-hafta-oncesine-ait-cansiz-beden-bulundu-1057430667.html

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi otoparkında bir hafta öncesine ait cansız beden bulundu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi otoparkında bir hafta öncesine ait cansız beden bulundu

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi, erkek... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T00:13+0300

2022-06-15T00:13+0300

2022-06-15T00:13+0300

türkiye

başakşehir

başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi

ceset

erkek

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Yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokuların geldiğini duyan otopark görevlisi, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı. Otopark görevlisi durumu hemen müdürlerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu.Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.

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başakşehir, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, ceset, erkek