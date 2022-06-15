https://tr.sputniknews.com/20220615/biden-tahil-ihracatina-yardimci-olmasi-icin-ukrayna-sinirlarina-silolar-insa-edecegiz-1057463380.html
Biden: Tahıl ihracatına yardımcı olması için Ukrayna sınırlarına silolar inşa edeceğiz
Biden: Tahıl ihracatına yardımcı olması için Ukrayna sınırlarına silolar inşa edeceğiz
ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yardımcı olmak için ülke sınırlarına silolar inşa etmeyi planladıklarını duyurarak, Ukrayna'nın limanlarının... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T16:34+0300
2022-06-15T16:34+0300
2022-06-15T16:34+0300
ukrayna krizi
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ABD Başkanı Joe Biden, dün Philadelphia'ya yaptığı ziyarette Ukrayna'nın tahıl ihracatında yaşanan sorunlar ve küresel gıda krizini değerlendirdi.Biden, yaptığı açıklamada, "Gıda fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için Ukrayna'da mahsur kalan 20 milyon ton tahılı piyasaya sürmek için Avrupalı ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyorum" dedi.Washington'un, tahılı Ukrayna'dan demiryoluyla çıkarma yönünde bir plan geliştirdiğini belirten Biden, Ukrayna'daki ray açıklıklarının Avrupa'dakilerden farklı olduğunu ve bu sebeple yüklerin sınırdaki farklı trenlere aktarılması gerektiğini kaydetti.Biden, "Yani Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna sınırlarına geçici silolar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, tahılın yeni silolara ve ardından başka trenlere aktarılması ve dünyanın öbür ucuna taşınması planının zaman aldığını da sözlerine ekledi.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrasında Kiev yönetiminin kendi limanlarını mayınlaması nedeniyle 20 milyon tondan fazla silolarda mahsur kaldı. Ukrayna, yeni mahsul için silo sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.Dünyanın önde gelen hububat tedarikçilerinden olan Ukrayna'nın ürünlerini ihraç edememesi, küresel çapta gıda krizine neden oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220614/kremlin-putinin-programinda-erdoganla-ukrayna-tahilini-ele-alacaklari-bir-gorusme-su-anda-yok---1057410592.html
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Biden: Tahıl ihracatına yardımcı olması için Ukrayna sınırlarına silolar inşa edeceğiz
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yardımcı olmak için ülke sınırlarına silolar inşa etmeyi planladıklarını duyurarak, Ukrayna'nın limanlarının açılması yönünde çağrı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Philadelphia'ya yaptığı ziyarette Ukrayna'nın tahıl ihracatında yaşanan sorunlar ve küresel gıda krizini değerlendirdi.
Biden, yaptığı açıklamada, "Gıda fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için Ukrayna'da mahsur kalan 20 milyon ton tahılı piyasaya sürmek için Avrupalı ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyorum" dedi.
Washington'un, tahılı Ukrayna'dan demiryoluyla çıkarma yönünde bir plan geliştirdiğini belirten Biden, Ukrayna'daki ray açıklıklarının Avrupa'dakilerden farklı olduğunu ve bu sebeple yüklerin sınırdaki farklı trenlere aktarılması gerektiğini kaydetti.
Biden, "Yani Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna sınırlarına geçici silolar inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, tahılın yeni silolara ve ardından başka trenlere aktarılması ve dünyanın öbür ucuna taşınması planının zaman aldığını da sözlerine ekledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sonrasında Kiev yönetiminin kendi limanlarını mayınlaması nedeniyle 20 milyon tondan fazla silolarda mahsur kaldı. Ukrayna, yeni mahsul için silo sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.
Dünyanın önde gelen hububat tedarikçilerinden olan Ukrayna'nın ürünlerini ihraç edememesi, küresel çapta gıda krizine neden oluyor.