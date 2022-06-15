https://tr.sputniknews.com/20220615/bogulma-tehlikesi-geciren-torununu-kurtaran-dede-akintiya-kapilarak-hayatini-kaybetti-1057439323.html

Boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Hatay'da torununu kurtarmak için denize atlayan dede, rip akıntısına kapılarak boğuldu. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T08:07+0300

2022-06-15T08:07+0300

2022-06-15T08:07+0300

türkiye

boğulma

hatay

burun akıntısı

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Samandağı ilçesinde serinlemek için denize giren M.A. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Torununun suda çırpındığını gören Aziz Şahin (75), denize girerek torununun kıyıya çıkmasını sağladı.O sırada kendisi de akıntıya kapılan Şahin, bir anda gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, cankurtaran ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin arama çalışması sonucu denizden çıkarılan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

türkiye

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boğulma, hatay, burun akıntısı