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https://tr.sputniknews.com/20220615/bogulma-tehlikesi-geciren-torununu-kurtaran-dede-akintiya-kapilarak-hayatini-kaybetti-1057439323.html
Boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Hatay'da torununu kurtarmak için denize atlayan dede, rip akıntısına kapılarak boğuldu. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T08:07+0300
2022-06-15T08:07+0300
türkiye
boğulma
hatay
burun akıntısı
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Samandağı ilçesinde serinlemek için denize giren M.A. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Torununun suda çırpındığını gören Aziz Şahin (75), denize girerek torununun kıyıya çıkmasını sağladı.O sırada kendisi de akıntıya kapılan Şahin, bir anda gözden kayboldu.İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, cankurtaran ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin arama çalışması sonucu denizden çıkarılan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
türkiye
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boğulma, hatay, burun akıntısı

Boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

08:07 15.06.2022
© DHAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© DHA
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Hatay'da torununu kurtarmak için denize atlayan dede, rip akıntısına kapılarak boğuldu.
Samandağı ilçesinde serinlemek için denize giren M.A. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Torununun suda çırpındığını gören Aziz Şahin (75), denize girerek torununun kıyıya çıkmasını sağladı.
O sırada kendisi de akıntıya kapılan Şahin, bir anda gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, cankurtaran ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması sonucu denizden çıkarılan Şahin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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