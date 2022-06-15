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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/canli--foreign-policy-ukrayna-abdden-lend-lease-yontemiyle-lng-almak-istiyor-1057462203.html
CANLI | Herson Limanı yeniden çalışmaya başladı
CANLI | Herson Limanı yeniden çalışmaya başladı
Ukrayna'nın ABD'ye lend-lease (ödünç ver-kirala) yöntemiyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini öngören bir anlaşma imzalamayı önerdiği belirtildi. Öte... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-15T17:06+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
askeri operasyon
abd
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doğalgaz
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, abd, nato, doğalgaz, donbass, vladimir zelenskiy, новый онлайн для белой редактуры, severodonetsk
Herson limanı - Sputnik Türkiye

CANLI | Herson Limanı yeniden çalışmaya başladı

16:15 15.06.2022 (güncellendi: 17:06 15.06.2022)
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Ukrayna'nın ABD'ye lend-lease (ödünç ver-kirala) yöntemiyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini öngören bir anlaşma imzalamayı önerdiği belirtildi. Öte yandan Herson’daki askeri-sivil yönetimden yapılan açıklamaya göre, Herson Deniz Ticaret Limanı yeniden faaliyet göstermeye başladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın gerekli gördüğü noktada Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonuna son vereceğini, tutumunu kararlı bir şekilde sürdüreceğini ifade etti.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin fosil yakıtlardan ve Rus enerji kaynaklarından kurtulma yolunda hala çok şey yapması gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çek Cumhuriyeti parlamentosunda video konferans yoluyla konuşma yaparak, "Yakın gelecekte tüm AB ülkelerinden Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilip verilmeyeceği konusunda bir yanıt almalıyız. Bu, Avrupa dayanışmasının bir göstergesi olacak. Bu günlerde aktif olmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tedarik edilen silahlara yönelik askeri eğitimlerde daha aktif olması gerektiğini belirtti.
İtalyan enerji şirketi Eni, Gazprom’un doğalgaz tedarikini azaltılacağına dair bildirim aldıklarını duyurdu.
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Gazprom, İtalya’ya doğalgaz akışını azaltacak
06:29
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:33 15.06.2022
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
Ukrayna krizi
Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda
17:15
17:26 15.06.2022
Rus Büyükelçi Antonov: ABD'nin Kiev'e HIMARS tedarikiyle ilgili açıklamaları, gerilimi tırmandırmaya hazır olduklarını gösteriyor
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Pentagon'un Kiev'e HIMARS çoklu roketatar sistemi (MLRS) tedarikine ilişkin açıklamalarının, ABD’nin Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.
Antonov, “Üst düzey bir Pentagon yetkilisinin uzun menzilli sistemlerin tedarikinin genişletilmesi olasılığına ilişkin açıklaması son derece endişe verici. Bu tür ifadeler Washington'un gerilimi daha da artırma niyetinde olduğu şeklinde kabul edilebilir. Bu sadece Amerikalıların barışçıl bir çözüm için hiç bir çabalarının olmadığını gösteriyor” dedi.
Bu tür açıklamaların ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri destek konulu bir sonraki toplantılarının hemen öncesinde yapıldığına dikkat çeken Antonov, “Görünüşe göre, ABD yönetimi bu şekilde kendileriyle aynı düşünenlere Kiev rejimine silah pompalamanın alternatifi olmadığını göstermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
17:24 15.06.2022
Biden'dan ABD'li petrol devlerine 'Üretim hacimlerini artırın' çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin petrol devleri ExxonMobil, Chevron, BP America, Shell USA, Phillips 66, Marathon Petroleum ve Valero şirketlerinin üst yöneticilerine, akaryakıt fiyatlarını düşürmek için 'somut, kısa vadeli uygulanabilir çözümler' bulma çağrısı yaptı.
Axios'un haberine göre Biden, söz konusu şirketlerin yöneticilerine gönerdiği mektupta, federal hükümetin 'yakın vadede petrol rafinerilerinin kapasitesini ve üretimini artırmak için tüm makul ve uygun araçları kullanmaya hazır olduğunu' belirtti.
Biden, petrol şirketlerinin mevcut kârlarının normalin çok üzerinde olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.
17:18 15.06.2022
Bloomberg: ABD, Ukrayna'ya 650 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sunacak
Bloomberg ajansı, Washington yönetiminin Ukrayna'ya 650 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi sağlamayı planladığını, pakete Harpoon gemisavar füzelerin de dahil olduğunu duyurdu.
17:04 15.06.2022
Siemens'in bir kompresörü daha arızalandı: Kuzey Akım-1'den gaz sevkiyatı günde 67 milyon metreküpe düşürülecek
Siemens’in gaz kompresörlerinde yaşanan sorun nedeniyle Kuzey Akım-1 boru hattından verilen doğalgaz miktarını günde 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşüren Rus devlet enerji şirketi Gazprom, bir kompresörün daha durması nedeniyle günlük hacmin 67 milyon metreküpe azaltılacağını duyurdu.
Portovaya kompresör istasyonunda Siemens'e ait bir kompresörün daha zorunlu olarak durması, Kuzey Akım-1'den pompalanan gaz miktarının bir miktar daha azalmasına yol açacak.
Gazprom'un açıklamasına göre daha önce günde 100 milyon metreküpe düşürülen gaz akışı, bir kompresörün daha devre dışı kalması sonucunda 67 milyon metreküpe kadar gerileyecek.
17:01 15.06.2022
ABD Savunma Bakanı: Batı, Ukrayna'ya silah tedarikini yoğunlaştırmalı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Batı ülkelerini Ukrayna'ya silah tedariki konusunda 'hızını kaybetmemeye' çağırdı.
Austin, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın öz savunmasına dönük müşterek taahhüdümüzü yoğunlaştırmalı ve Ukrayna'nın kendisini, vatandaşlarını ve topraklarını koruyabilmesini sağlamak için üzerimize düşenin fazlasını yapmalıyız" dedi.
16:44 15.06.2022
Rusya’nın insani koridor açmasına rağmen Severodonetsk’teki fabrikadan sadece bir kişi çıktı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) milis güçlerinin garnizon servisinin komutanı Aleksandr Nikişin, Rusya güçlerinin insani koridor oluşturmasına rağmen Severodonetsk’teki Azot kimya fabrikası topraklarından sadece bir kişinin çıktığını söyledi.
Nikişin, “Sabah 7.00 sıralarında yaşlı bir adam çıktı, dışarı sadece o çıktı. (Azot fabrikası’na sığınan) sivillere kimse tahliye edilebileceklerini söylememiş” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Severodonetsk’te Rus güçleri tarafından etrafı sarılmış fabrikadaki Ukrayna askerlerine teslim olma çağrısı yapmış ve buraki sivillerin çıkışı için Svatovo kentine açılan bir insani koridor oluşturulacağını duyurmuştu. Söz konusu insani koridor 08.00-20.00 saatlerinde açık olacak. Svatovo, LHC güçlerinin kontrolünde bulunuyor. Ukrayna tarafı, fabrikadaki asker ve sivillerin Kiev’in kontrolündeki Lisiçansk’a tahliye edilmesinde ısrar ediyor.
Öte yandan LHC’nin Rusya Büyükelçisi Rodion Miroşnik, fabrika topraklarındaki Ukrayna güçlerinin tahliye çalışmalarına engel olmak için insani koridor yönüne havan topu ve tanklarla ateş açtıklarını söyledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Şdaresi'nin başkan yardımcısı Eduard Basurin de Azot fabrikasındaki gibi gelişebileceğini tahmininde bulundu. Basurin, “Önce birer, ikişer kişi çıkacak, sonra yaptıklarının yararsızlığını görünce kendi kendilerine teslim olacaklar” ifadelerini kullandı.
16:41 15.06.2022
Herson bölgesinde Rus pasaportu almak için yoğun talep var
Herson bölgesindeki askeri-sivil yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, bölgede Rus pasaportu almak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını, çok büyük talep olduğunu ifade etti.
Stremousov, bölge sakinlerinin pasaport için belge teslim etmek için yoğun sıralar oluştuğunu, 10 binden fazla başvuru yapıldığını kaydetti.
16:34 15.06.2022
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
Ukrayna krizi
Biden: Tahıl ihracatına yardımcı olması için Ukrayna sınırlarına silolar inşa edeceğiz
16:34
16:32 15.06.2022
Herson Limanı yeniden çalışmaya başladı
Herson’daki askeri-sivil yönetimden yapılan açıklamaya göre, Herson Deniz Ticaret Limanı yeniden faaliyet göstermeye başladı. Limandan sevkiyatların yapılması için hazırlanılıyor. Şu anda liman altyapısı onarılıyor, tam kapsamlı çalışmalar için hazırlıklar yürütülüyor.
Limanın yeni yöneticisi olarak göreve deniz taşımacılığı alanında 20 yıldan fazla süredir tecrübesi olan Andrey Haritov geldi.
16:14 15.06.2022
Foreign Policy: Ukrayna, ABD'den lend-lease yöntemiyle LNG almak istiyor
Ukrayna'nın ABD'ye lend-lease (ödünç ver-kirala) yöntemiyle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini öngören bir anlaşma imzalamayı önerdiği belirtildi.
Foreign Policy'nin haberine göre Ukrayna'nın enerji alanındaki üst düzey yöneticileri, önümüzdeki kış enerji tedarikinin sağlanması ve yurtiçi üretimin artırılması için ABD ve diğer Batılı ülkelere birçok potansiyel çözüm sundu.
Haberde belirtilen çözümlerden bazıları, Ortadoğu'daki ve Kuzey Afrika'daki büyük ihracatçılardan doğalgaz alımı için uluslararası finansman sağlanmasını, alternatif tedarik rotaları oluşturulmasını ve Washington'la ABD'den lend-lease LNG tedarikini öngören bir anlaşma imzalanmasını kapsıyor.
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