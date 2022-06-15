CANLI | Herson Limanı yeniden çalışmaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın gerekli gördüğü noktada Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonuna son vereceğini, tutumunu kararlı bir şekilde sürdüreceğini ifade etti.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin fosil yakıtlardan ve Rus enerji kaynaklarından kurtulma yolunda hala çok şey yapması gerektiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çek Cumhuriyeti parlamentosunda video konferans yoluyla konuşma yaparak, "Yakın gelecekte tüm AB ülkelerinden Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilip verilmeyeceği konusunda bir yanıt almalıyız. Bu, Avrupa dayanışmasının bir göstergesi olacak. Bu günlerde aktif olmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna tedarik edilen silahlara yönelik askeri eğitimlerde daha aktif olması gerektiğini belirtti.
İtalyan enerji şirketi Eni, Gazprom’un doğalgaz tedarikini azaltılacağına dair bildirim aldıklarını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: