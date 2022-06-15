CANLI | Herson Limanı yeniden çalışmaya başladı

Rus Büyükelçi Antonov: ABD'nin Kiev'e HIMARS tedarikiyle ilgili açıklamaları, gerilimi tırmandırmaya hazır olduklarını gösteriyor

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Pentagon'un Kiev'e HIMARS çoklu roketatar sistemi (MLRS) tedarikine ilişkin açıklamalarının, ABD’nin Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

Antonov, “Üst düzey bir Pentagon yetkilisinin uzun menzilli sistemlerin tedarikinin genişletilmesi olasılığına ilişkin açıklaması son derece endişe verici. Bu tür ifadeler Washington'un gerilimi daha da artırma niyetinde olduğu şeklinde kabul edilebilir. Bu sadece Amerikalıların barışçıl bir çözüm için hiç bir çabalarının olmadığını gösteriyor” dedi.

Bu tür açıklamaların ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri destek konulu bir sonraki toplantılarının hemen öncesinde yapıldığına dikkat çeken Antonov, “Görünüşe göre, ABD yönetimi bu şekilde kendileriyle aynı düşünenlere Kiev rejimine silah pompalamanın alternatifi olmadığını göstermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.