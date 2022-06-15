https://tr.sputniknews.com/20220615/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-iyi-parti-genel-baskani-aksener-ile-gorustu-1057461712.html

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T16:07+0300

2022-06-15T16:07+0300

2022-06-15T16:07+0300

politika

meral akşener

iyi parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

6'lı masa

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Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.CHP Genel Merkezi'nde, bir saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.

https://tr.sputniknews.com/20220613/aksener-uysal-ile-gorustu-1057365781.html

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meral akşener, iyi parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa