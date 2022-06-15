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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T16:07+0300
2022-06-15T16:07+0300
politika
meral akşener
iyi parti
chp
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Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.CHP Genel Merkezi'nde, bir saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.
https://tr.sputniknews.com/20220613/aksener-uysal-ile-gorustu-1057365781.html
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meral akşener, iyi parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, 6'lı masa

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü

16:07 15.06.2022
© AACHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.
CHP Genel Merkezi'nde, bir saat süren görüşme, basına kapalı yapıldı.
Görüşmede Akşener, Kılıçdaroğlu'nu, 3 Temmuz'da İYİ Parti'de yapılacak "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışma yemeğine davet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
TÜRKİYE
Akşener, Uysal ile görüştü
13 Haziran , 20:17
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