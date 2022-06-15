https://tr.sputniknews.com/20220615/cin-once-uzayli-belirtileri-tespit-ettiklerini-acikladi-sonra-aciklamayi-sildi-1057456253.html

Çin önce uzaylı işaretleri tespit etmiş olabileceklerini açıkladı, sonra açıklamayı sildi

Çin önce uzaylı işaretleri tespit etmiş olabileceklerini açıkladı, sonra açıklamayı sildi

Çin'de devlet destekli Bilim ve Teknoloji gazetesinde yayınlanan bir haberde, 'Gök Gözü' teleskopuyla elde edilen verilerde uzaylı medeniyetlerinin varlığına... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T14:42+0300

2022-06-15T14:42+0300

2022-06-15T14:53+0300

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radyo sinyalleri

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Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Teknoloji gazetesi, ülkedeki dev 'Gök Gözü' teleskopunun uzaylı uygarlıkların işaretlerini yakalamış olabileceğini açıkladı. Haberde, dünyanın en büyük radyo teleskobu olan 'Gök Gözü'nün tespit ettiği düşük frekanslı elektromanyetik sinyallerin daha önce yakalanan sinyallerden farklı olduğu belirtildi.Pekin Normal Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevi ve Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarından oluşan ekibin söz konusu sinyalleri incelediği kaydedildi. Gazetede yer alan haberin neden kaldırıldığı bilinmiyor, ancak habere atıfta bulunan ve aralarında devlete ait diğer medya kuruluşlarının da yer aldığı pek çok haber sitesi yeni keşfi kendi platformlarına taşıdı. Çin'deki sosyal medya platformu Weibo'da da konu en çok konuşulan gündem maddeleri arasına girdi. Çin'in güneybatısındaki Guizhou vilayetinde yer alan 500 metre çapındaki dev teleskop 'Gök Gözü', dünya dışı yaşama dair işaretleri takip etme amacıyla Eylül 2020'de faaliyete girmişti.Habere göre dünya dışı uygarlıkları araştırma ekibinin başındaki bilim insanı Zhang Tonjie, 2019'da elde edilen veriler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda 2020'de iki farklı grup şüpheli sinyal tespit eden bilim insanları, 2022'de de gözlem verilerinde başka bir şüpheli sinyal keşfetti.Zhang, 'Gök Gözü'nün düşük frekanslı radyo bandında son derece hassas çalışabildiğini ve dünya dışı uygarlıkların araştırılmasında kritik bir rol oynadığını kaydederek, yine de şüpheli sinyallerin bir tür radyo paraziti olabileceğini hatırlatarak, bulguların daha fazla araştırma gerektirdiğini vurguladı.

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