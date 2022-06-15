https://tr.sputniknews.com/20220615/cumhurbaskani-erdogan-ile-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-telefonda-gorustu-1057460280.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları ele alındı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:48+0300

2022-06-15T15:48+0300

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nato

recep tayyip erdoğan

jens stoltenberg

finlandiya

isveç

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi. Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

finlandiya

isveç

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nato, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, finlandiya, isveç