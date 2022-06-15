https://tr.sputniknews.com/20220615/cumhurbaskani-erdogan-ile-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-telefonda-gorustu-1057460280.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları ele alındı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:48+0300
2022-06-15T15:48+0300
2022-06-15T15:57+0300
nato
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
finlandiya
isveç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi. Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.
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nato, recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, finlandiya, isveç
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg telefonda görüştü
15:48 15.06.2022 (güncellendi: 15:57 15.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye’nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.
Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.