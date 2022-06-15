https://tr.sputniknews.com/20220615/dbpli-salihe-aydeniz-hakkinda-hazirlanan-sorusturma-dosyasi-ankaraya-gonderildi-1057479889.html

DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

DBP'li Salihe Aydeniz hakkında hazırlanan soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında Kadıköy'de izinsiz gösteri sırasında polis... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T23:42+0300

2022-06-15T23:42+0300

2022-06-15T23:42+0300

dünya

polis

demokratik bölgeler partisi (dbp)

dbp

ankara cumhuriyet başsavcılığı

diyarbakır

salihe aydeniz

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir milletvekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yaptı.Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP milletvekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlattı.Savcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Polis memuru ifade verdiOlayın ardından başlatılan soruşturmada mağdur sıfatıyla ifadesine başvurulan polis memuru Hakan A. da olay günü Kadıköy'de çevik kuvvet ekibinde görev yaptığını söyledi.Grubun en önünde kalkanla durduğunu aktaran Hakan A, şunları kaydetti:Öte yandan, darp olayına ilişkin hazırlanan adli muayene raporunda, mağdurun çenesinin ön tarafında kızarıklık, şişlik ve hassasiyet olduğu belirtilirken, görüntü inceleme raporunda da olay anının detaylarına yer verildi.

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polis, demokratik bölgeler partisi (dbp), dbp, ankara cumhuriyet başsavcılığı, diyarbakır, salihe aydeniz