https://tr.sputniknews.com/20220615/disisleri-bakani-cavusoglu-tahil-ile-ilgili-rusyadan-yanit-bekliyoruz-1057449959.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler'in planı ile ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T12:51+0300

2022-06-15T12:51+0300

2022-06-15T12:51+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

dışişleri bakanı

türkiye

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.Tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler'in planı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz” dedi.İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı, “Hangi konularda ne istediğimizi yazılı olarak ilettik, yanıt bekliyoruz. Şimdi onlardan cevap bekliyoruz, yalnızca yasal değişiklik değil” şeklinde konuştu.

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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, türkiye