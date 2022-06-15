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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler'in planı ile ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:51+0300
2022-06-15T12:51+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.Tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler'in planı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz” dedi.İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı, “Hangi konularda ne istediğimizi yazılı olarak ilettik, yanıt bekliyoruz. Şimdi onlardan cevap bekliyoruz, yalnızca yasal değişiklik değil” şeklinde konuştu.
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mevlüt çavuşoğlu, dışişleri bakanı, türkiye

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz

12:51 15.06.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler'in planı ile ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, "Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz" dedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Hangi konularda ne istediğimizi yazılı olarak ilettik, yanıt bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler'in planı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Tahıl ile ilgili Rusya'dan yanıt bekliyoruz” dedi.
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı, “Hangi konularda ne istediğimizi yazılı olarak ilettik, yanıt bekliyoruz. Şimdi onlardan cevap bekliyoruz, yalnızca yasal değişiklik değil” şeklinde konuştu.
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