https://tr.sputniknews.com/20220615/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057439950.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 17.27 lira seviyelerinde başladı, euro ise 18.01 liradan işlem görüyor. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T09:22+0300
2022-06-15T09:22+0300
2022-06-15T09:22+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
türk lirası
gram altın
çeyrek altın
cumhuriyet altını
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Piyasaların Fed kararlarına odaklandığı 15 Haziran sabahında dolar 17.27 lira seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.2723 lira, satış fiyatı 17.2763 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0131 lira alış fiyatı, 18.0161 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1815 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları:Gram altın 1008 lira,Çeyrek altın 1653 lira,Yarım altın 3307 lira,Cumhuriyet altını 6594 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220614/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057385808.html
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dolar, dolar/tl, euro, türk lirası, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 17.27 lira seviyelerinde başladı, euro ise 18.01 liradan işlem görüyor.
Piyasaların Fed kararlarına odaklandığı 15 Haziran sabahında dolar 17.27 lira seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 17.2723 lira, satış fiyatı 17.2763 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 18,0131 lira alış fiyatı, 18.0161 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, uluslararası piyasada 1815 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları:
Cumhuriyet altını 6594 lira.