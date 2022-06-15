https://tr.sputniknews.com/20220615/dunyanin-ilk-cyborgu-dr-peter-scott-morgan-hayatini-kaybetti-1057478333.html

Dünyanın ilk cyborgu Dr. Peter Scott-Morgan hayatını kaybetti

Dünyanın ilk cyborgu Dr. Peter Scott-Morgan hayatını kaybetti

Dünyanın ilk cyborgu olarak adlandırılan İngiliz bilim insanı Dr. Peter Scott-Morgan hayatını kaybetti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T22:52+0300

2022-06-15T22:52+0300

2022-06-15T23:06+0300

cyborg

yaşam

peter scott-morgan

öldü

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Motor nöron hastalığı ile savaşan dünyanın ilk cyborgu Dr. Peter Scott-Morgan 64 yaşında yaşamını yitirdi.Morgan'ın ailesi Twitter hesabından yaptıkları açıklamayla ölüm haberini doğruladı. Açıklamada "Peter'ın inanılmaz asi destekçilerine: Kırık bir kalple size yazıyorum ki, Peter, ailesi ve ona en yakın kişiler tarafından kuşatılmış halde huzur içinde bu dünyadan ayrıldı. Onu destekleyen hepinizle ve insanların engelliliğe bakış açısını değiştirme vizyonuyla inanılmaz derecede gurur duyuyordu" ifadeleri yer aldı.2017 yılında motor nöron hastalığı (MNH) teşhisi konulan Peter Scott-Morgan, doktorların 2019 yılında öleceğini söylemesinin ardından tamamen robotik olmak için vücudunda modifikasyonlar yaptırmıştı.Çok zorlu ve riskli ameliyatlar geçiren bilim insanı "Kendi vücuduna hapsolmanın ne demek olduğunu herkes için yeniden icat etmek istedim" demişti.Dr Scott-Morgan, yüz kasları işlevini yitirdiğinde gülümseyebilmek için gerçeğe benzer bir avatar geliştirdi, kendi konuşmasını kaydettiği bir ses kutusu oluşturdu, aynı anda bir kaç bilgisayarı çalıştırabilmek için göz izleme teknolojisini kullandı ve kendisine düz durma, uzanma imkanı sağlayan bir tekerlekli sandalye aldı.

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cyborg, peter scott-morgan, öldü