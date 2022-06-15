Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220615/erdal-besikcioglu-acikladi-behzat-c-geri-donuyor-1057441197.html
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: 'Behzat Ç. geri dönüyor'
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: 'Behzat Ç. geri dönüyor'
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin aynı kadroyla yeniden başlayacağını açıkladı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T10:02+0300
2022-06-15T10:02+0300
yaşam
erdal beşikçioğlu
behzat ç
dizi
oyuncu
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103609/99/1036099923_0:0:1005:566_1920x0_80_0_0_3a92d1308ca3e2bc57a3f321ad899a4a.jpg
Behzat Ç. dizisi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Dizinin yeni bölümleri yine Blu TV'de yayınlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220323/erdal-besikcioglundan-behzat-c-aciklamasi-her-zaman-olacak-is-degil-yad-etmek-daha-mi-iyi-acaba-1054975051.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103609/99/1036099923_102:0:907:604_1920x0_80_0_0_763a651c0987b9d9f9954a4216f42551.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
erdal beşikçioğlu, behzat ç, dizi, oyuncu, ankara

Erdal Beşikçioğlu açıkladı: 'Behzat Ç. geri dönüyor'

10:02 15.06.2022
© Fotoğraf : InstagramErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Fotoğraf : Instagram
Abone olTelegram
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin aynı kadroyla yeniden başlayacağını açıkladı.
Behzat Ç. dizisi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.
Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Dizinin yeni bölümleri yine Blu TV'de yayınlanacak.
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
YAŞAM
Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması: Her zaman olacak iş değil, yad etmek daha mı iyi acaba?
23 Mart, 11:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала