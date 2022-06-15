https://tr.sputniknews.com/20220615/erdal-besikcioglu-acikladi-behzat-c-geri-donuyor-1057441197.html
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: 'Behzat Ç. geri dönüyor'
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: 'Behzat Ç. geri dönüyor'
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin aynı kadroyla yeniden başlayacağını açıkladı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T10:02+0300
2022-06-15T10:02+0300
2022-06-15T10:02+0300
yaşam
erdal beşikçioğlu
behzat ç
dizi
oyuncu
ankara
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Behzat Ç. dizisi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Dizinin yeni bölümleri yine Blu TV'de yayınlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220323/erdal-besikcioglundan-behzat-c-aciklamasi-her-zaman-olacak-is-degil-yad-etmek-daha-mi-iyi-acaba-1054975051.html
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erdal beşikçioğlu, behzat ç, dizi, oyuncu, ankara
Erdal Beşikçioğlu açıkladı: 'Behzat Ç. geri dönüyor'
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Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin aynı kadroyla yeniden başlayacağını açıkladı.
Behzat Ç. dizisi, üçüncü defa seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.
Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlanmıştı. Ekrandan kaldırılan dizi 2019 yılında da BluTV'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşmuştu. Dizinin yeni bölümleri yine Blu TV'de yayınlanacak.