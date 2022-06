https://tr.sputniknews.com/20220615/et-ve-sut-kurumundan-buyukbas-karkas-etin-ureticiden-alim-fiyatina-zam-1057468779.html

Et ve Süt Kurumu'ndan büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatına zam

Et ve Süt Kurumu'ndan büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatına zam

Et ve Süt Kurumu (ESK) büyükbaş karkas etin üreticiden alım fiyatını yükseltti. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T18:59+0300

2022-06-15T18:59+0300

2022-06-15T19:01+0300

ekonomi

et ve süt kurumu (esk)

et

karkas et

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/1043049265_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_63ef373b3d8f751efeedc55e39dc2947.jpg

ESK'den yapılan açıklamaya göre, büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi.Besicilere kombinalarında kesim hizmeti sunan ESK, yapılan güncellemeye göre 1'inci kalite 57 randımanlı yağsız kesim büyükbaş hayvan alım fiyatını kilogram başına 84 lira olarak belirledi.Bakanlık desteklemesi ve ESK tarafından ödenen karkas verimlilik primleri ile üreticilere kilogram başına yaklaşık 94 lira ödenmiş olacağı belirtilen açıklamada, ESK’nin alım fiyatı ile üretici için bir taban fiyat belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.Cumhurbaşkanlığı Kararı ile piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla ramazan ayı boyunca hayvanını ESK kombinalarında kestiren üreticilere ödenen erkek sığır başına 2 bin 500 lira destek ödemesi süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler yer buldu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

et ve süt kurumu (esk), et, karkas et