https://tr.sputniknews.com/20220615/ev-sahibiyle-tartisan-kiraci-evi-atese-verdi-1057467206.html

Ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Ev sahibiyle tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de kiracının, ev sahibiyle tartıştıktan sonra ateşe verdiği ev kullanılamaz hale geldi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T18:11+0300

2022-06-15T18:11+0300

2022-06-15T18:11+0300

türkiye

kiracı

kayseri

ev sahibi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057467309_0:13:615:359_1920x0_80_0_0_33c30f8da713f6b2d137203803029c6f.png

Edinilen bilgiye göre, A.S, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Önder Sokak'taki evinin kiracıları O.Ö. ve G.Ö. kardeşleri apartman sakinlerinin şikayetinden dolayı çıkarmak istedi.Ev sahibiyle telefonda tartışan O.Ö. ve G.Ö, daha sonra evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kiracılar ile apartman sakinleri arasında çıkan arbedeye polis ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen kiracılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/istanbulda-ev-sahibini-olduren-kisi-tutuklandi-1057419316.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kiracı, kayseri, ev sahibi