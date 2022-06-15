Türkiye
SON DAKİKA | Fed, 28 yıl aradan sonra ilk kez 75 baz puan faiz artırımına gitti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220615/fed-faiz-kararini-acikladi-1057472843.html
ABD Merkez Bankası faiz oranını 0.75 puan daha artırdı
ABD Merkez Bankası faiz oranını 0.75 puan daha artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Fed 28 yılın en yüksek faiz artışını... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T21:02+0300
2022-06-15T21:05+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, abd

ABD Merkez Bankası faiz oranını 0.75 puan daha artırdı

21:02 15.06.2022 (güncellendi: 21:05 15.06.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Fed 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала