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ABD Merkez Bankası faiz oranını 0.75 puan daha artırdı
ABD Merkez Bankası faiz oranını 0.75 puan daha artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Fed 28 yılın en yüksek faiz artışını... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T21:02+0300
2022-06-15T21:02+0300
2022-06-15T21:05+0300
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fed, abd
ABD Merkez Bankası faiz oranını 0.75 puan daha artırdı
21:02 15.06.2022 (güncellendi: 21:05 15.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Fed 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.