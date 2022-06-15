https://tr.sputniknews.com/20220615/fransada-enflasyon-son-37-yilin-zirvesinde-1057453983.html

Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

Fransa'da mayıs ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 5.2'ye yükselmesinin ardından ülkede 1985 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T14:00+0300

2022-06-15T14:00+0300

2022-06-15T14:00+0300

ekonomi

fransa

enflasyon

alım gücü

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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (İNSEE), mayıs ayının yıllık enflasyon verilerini açıkladı.Açıklanan verilere göre ülkede, enflasyon oranının bir ayda yüzde 1.4, bir yılda ise yüzde 5.2 oranında yükselmesiyle 1985 yılından bu yana görülmeyen bir enflasyon oranına ulaşıldı.Enstitü, genel enflasyon oranının enerjide yüzde 27.8, hizmetlerde yüzde 3.2 ve gıdada yüzde 4.2 olarak ölçülen fiyat artışlarından etkilendiğini belirtti.Daha önce Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, halkın alım gücünün korunmasını kabinesinin önceliklerinden biri olarak nitelendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220614/almanyada-enflasyon-50-yilin-zirvesinde-1057389356.html

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fransa, enflasyon, alım gücü