https://tr.sputniknews.com/20220615/gamaleya-merkezi-sputnik-vnin-omicrona-karsi-etkinligini-degerlendirdi-1057466542.html

Gamaleya Merkezi, Sputnik V’nin Omicron’a karşı etkinliğini değerlendirdi

Gamaleya Merkezi, Sputnik V’nin Omicron’a karşı etkinliğini değerlendirdi

Gamaleya Araştırma Merkezi, yapılan araştırmalara göre, Sputnik V aşısının, Sputnik Light ile takviye edilmesi veya üçüncü doz olarak yine Sputnik V yapılması... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T17:40+0300

2022-06-15T17:40+0300

2022-06-15T17:46+0300

koronavirüs

sputnik v

sputnik light

koronavirüs

koronavirüs aşısı

omicron

gamaleya araştırma merkezi

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Araştırma, 67 sayılı Vorohobov Şehir Klinik Hastanesi ve Gamaleya Merkezi’nin temsilcilerinden oluşan bir grup Rus bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.Açıklamada, “Elde edilen sonuçlara göre, Sputnik V aşısının etkinliği, Sputnik Light ile takviye edilmesi veya üçüncü doz olarak yeniden Sputnik V’nin yapılması durumunda, Omicron varyantı nedeniyle her türlü hastaneye yatışa karşı yüzde 97 ve kritik durumlara karşı yüzde 99.4 olarak gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Tek bir doz aşı yapıldıktan sonra her türlü hastaneye yatışa karşı etkinlik yüzde 85.9 oldu.Halihazırda Sputnik V aşısı, toplam nüfusu 4 milyarın üzerinde olan 71 ülkede kullanım onayı aldı. Sputnik Light aşısı da 30 ülkede onaylandı. Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının geliştirilmesi ve üretiminin tek finansmanı Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu.

https://tr.sputniknews.com/20220318/gamaleya-merkezi-sputnik-v-asisinin-nazal-versiyonunun-tescili-icin-basvuruda-bulundu-1054857084.html

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