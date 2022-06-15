https://tr.sputniknews.com/20220615/goztepenin-97-kurulus-yil-donumu-coskuyla-kutlandi-1057435543.html
Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce taraftar, Göztepe sahilinde meşale ve havai... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T01:15+0300
2022-06-15T01:15+0300
2022-06-15T01:15+0300
spor
göztepe
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057435222_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1eabc95957db173fa917611fb6906429.jpg
Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları, akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.10'da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı.
göztepe
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057435222_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_9ec797b95b0e855ab894165db912f78b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göztepe, izmir
Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Abone ol
Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce taraftar, Göztepe sahilinde meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı.
Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları, akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı.
Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.10'da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı.