https://tr.sputniknews.com/20220615/goztepenin-97-kurulus-yil-donumu-coskuyla-kutlandi-1057435543.html

Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce taraftar, Göztepe sahilinde meşale ve havai... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

göztepe

izmir

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Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları, akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.10'da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı.

göztepe

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göztepe, izmir