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https://tr.sputniknews.com/20220615/goztepenin-97-kurulus-yil-donumu-coskuyla-kutlandi-1057435543.html
Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce taraftar, Göztepe sahilinde meşale ve havai... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları, akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.10'da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı.
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Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

01:15 15.06.2022
© AAGöztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Göztepe'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce taraftar, Göztepe sahilinde meşale ve havai fişeklerle gösteri yaptı.
Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün taraftarları, akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı.

Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saat 21.10'da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı.
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