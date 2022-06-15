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https://tr.sputniknews.com/20220615/gulben-ergenin-actigi-davada-nihat-dogana-hapis-yesim-salkima-para-cezasi-1057461609.html
Gülben Ergen'in açtığı davada Nihat Doğan'a hapis, Yeşim Salkım'a para cezası
Gülben Ergen'in açtığı davada Nihat Doğan'a hapis, Yeşim Salkım'a para cezası
Gülben Ergen'e 2017 yılında yayınlanan bir programda hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği iddiasıyla Nihat Doğan’a ‘alenen hakaret’ suçundan 5 ay 25 gün... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T16:07+0300
2022-06-15T16:10+0300
gülben ergen
nihat doğan
yaşam
yeşim salkım
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen’i avukatı Emek Emre, sanıklar Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ı ise avukatları temsil etti.Sanık avukatları suçlamaları reddederek, müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme davayı karara bağlayarak Nihat Doğan’a ‘alenen hakaret’ suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Doğan'ın iki ayrı mahkemeden aldığı cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildiğini belirterek, davalarının yeniden görülmesi için mahkemelere yazı yazılmasına da karar verdi.Mahkeme Yeşim Salkım’a ise ‘hakaret’ suçundan bin 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Ne olmuştu?Şarkıcı Gülben Ergen, 2017 yılında yayınlanan bir televizyon programında Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yeşim Salkım hakkında ‘alenen hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan hakkında ise ‘zincirleme şeklinde alenen hakaret’ suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220614/yesim-salkima-hakaret-sucundan-5-bin-lira-para-cezasi-1057401274.html
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gülben ergen, nihat doğan, yeşim salkım, hapis

Gülben Ergen'in açtığı davada Nihat Doğan'a hapis, Yeşim Salkım'a para cezası

16:07 15.06.2022 (güncellendi: 16:10 15.06.2022)
© DHAGülben Ergen
Gülben Ergen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© DHA
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Gülben Ergen'e 2017 yılında yayınlanan bir programda hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği iddiasıyla Nihat Doğan’a ‘alenen hakaret’ suçundan 5 ay 25 gün hapis, Yeşim Salkım’a ise ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçundan toplamda 2 bin 240 lira adli para cezası verildi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen’i avukatı Emek Emre, sanıklar Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ı ise avukatları temsil etti.
Sanık avukatları suçlamaları reddederek, müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme davayı karara bağlayarak Nihat Doğan’a ‘alenen hakaret’ suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Doğan'ın iki ayrı mahkemeden aldığı cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildiğini belirterek, davalarının yeniden görülmesi için mahkemelere yazı yazılmasına da karar verdi.
Mahkeme Yeşim Salkım’a ise ‘hakaret’ suçundan bin 740 lira adli para cezası, ‘tehdit’ suçundan ise 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Gülben Ergen, 2017 yılında yayınlanan bir televizyon programında Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yeşim Salkım hakkında ‘alenen hakaret’ ve ‘basit tehdit’ suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan hakkında ise ‘zincirleme şeklinde alenen hakaret’ suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Yeşim Salkım - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
YAŞAM
Yeşim Salkım'a 'hakaret' suçundan 5 bin lira para cezası
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