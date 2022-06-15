Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220615/haldun-dormenin-hayati-belgesel-oldu-yaparsin-sekerim-1057448918.html
Haldun Dormen'in hayatı belgesel oldu: 'Yaparsın şekerim'
Haldun Dormen'in hayatı belgesel oldu: 'Yaparsın şekerim'
Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan 'Yaparsın Şekerim' adlı belgeselin gala gösterimi, Maximum Uniq... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:34+0300
2022-06-15T12:37+0300
haldun dormen
yaşam
belgesel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057448542_0:47:1201:722_1920x0_80_0_0_d3fd93c533ef72e3150ba5ba39ba05be.jpg
Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. Seslendirmesini ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yaptığı belgeselin müziklerini ise Serpil Günseli hazırladı.Gösterimin ardından belgeselde anılarını anlatan tüm isimlerle sahneye çıkan sanatçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepinize sesleniyorum; Yaparsınız şekerim" dedi.Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri desteğiyle gerçekleştirilen belgeselin ilk gösterimine belgeselde de yer alan isimlerden Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Yosi Mizrahi, Göksel Kortay ve Gülben Ergen ile eski eşi Betül Mardin, oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman da katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/yildiz-kenterin-hayati-belgesel-oluyor-1054305412.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057448542_0:0:1175:881_1920x0_80_0_0_69f9ee5e7267997aa2f0ea48a48fda31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haldun dormen, belgesel

Haldun Dormen'in hayatı belgesel oldu: 'Yaparsın şekerim'

12:34 15.06.2022 (güncellendi: 12:37 15.06.2022)
© AAHaldun Dormen
Haldun Dormen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan 'Yaparsın Şekerim' adlı belgeselin gala gösterimi, Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirildi.
Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. Seslendirmesini ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yaptığı belgeselin müziklerini ise Serpil Günseli hazırladı.
Gösterimin ardından belgeselde anılarını anlatan tüm isimlerle sahneye çıkan sanatçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepinize sesleniyorum; Yaparsınız şekerim" dedi.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri desteğiyle gerçekleştirilen belgeselin ilk gösterimine belgeselde de yer alan isimlerden Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Yosi Mizrahi, Göksel Kortay ve Gülben Ergen ile eski eşi Betül Mardin, oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman da katıldı.
Yıldız Kenter - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
YAŞAM
Yıldız Kenter'in hayatı belgesel oluyor
28 Şubat, 17:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала