https://tr.sputniknews.com/20220615/haldun-dormenin-hayati-belgesel-oldu-yaparsin-sekerim-1057448918.html

Haldun Dormen'in hayatı belgesel oldu: 'Yaparsın şekerim'

Haldun Dormen'in hayatı belgesel oldu: 'Yaparsın şekerim'

Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in 94 yıllık yaşamını ele alan 'Yaparsın Şekerim' adlı belgeselin gala gösterimi, Maximum Uniq... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T12:34+0300

2022-06-15T12:34+0300

2022-06-15T12:37+0300

haldun dormen

yaşam

belgesel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057448542_0:47:1201:722_1920x0_80_0_0_d3fd93c533ef72e3150ba5ba39ba05be.jpg

Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı belgeselin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. Seslendirmesini ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yaptığı belgeselin müziklerini ise Serpil Günseli hazırladı.Gösterimin ardından belgeselde anılarını anlatan tüm isimlerle sahneye çıkan sanatçı, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepinize sesleniyorum; Yaparsınız şekerim" dedi.Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri desteğiyle gerçekleştirilen belgeselin ilk gösterimine belgeselde de yer alan isimlerden Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Yosi Mizrahi, Göksel Kortay ve Gülben Ergen ile eski eşi Betül Mardin, oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman da katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220228/yildiz-kenterin-hayati-belgesel-oluyor-1054305412.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haldun dormen, belgesel