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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin, "2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T11:43+0300
2022-06-15T12:07+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
bütçe
türkiye
ekonomi
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Türkiye'de merkezi Bütçe Mayıs ayında 144 milyar lira, 161.9 milyar lira da faiz dışı fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.Bakan Nebati Türkiye'nin kamu maliyesi alanında birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini söyledi.Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:"2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124.6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246.5 milyar TL’ye ulaşmıştır.Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, bütçe, türkiye, ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Bütçe fazla verdi, iyi performans sergileniyor

11:43 15.06.2022 (güncellendi: 12:07 15.06.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin, "2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124.6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246.5 milyar TL’ye ulaşmıştır" dedi.
Türkiye'de merkezi Bütçe Mayıs ayında 144 milyar lira, 161.9 milyar lira da faiz dışı fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Nebati Türkiye'nin kamu maliyesi alanında birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilediğini söyledi.
Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylece, yılın ilk beş aylık döneminde toplam bütçe fazlası 124.6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246.5 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi yönetim bütçesi mali disiplinin önemli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek ciddi bir mali alan oluşturmuştur.
Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının GSYH’ye oranla sene başında öngörülen yüzde 3,5 hedefine ulaşılacağını işaret etmektedir.
2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden önemli ölçüde daha iyi performans sergilemektedir."
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