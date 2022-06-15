Heyelan tehlike haritası hazırlandı: Trabzon'un yüzde 16'sı afet riski altında

“Bu planları yaparken daha önceden sel, heyelan, kaya düşmesi ve çığ ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu tehlike analizlerini yaptıktan sonra da üniversitemizde ortak olarak çalıştık ve riskleri belirledik. İlimizde heyelan tehlikesi olan birçok noktada konutların olduğunu gördük. Bu sayı çok yüksek bir rakam. Bizim bölgemiz heyelana çok duyarlı. Bir de alan kısıtlı olduğu için dere yataklarına yani düz alanlara yerleşimlerde fazla. Dolayısıyla sel ve heyelanlar açısından büyük tehlike arz ediyor. Yapılacak olan imalatlar da yani konut ve bina çalışmalarında mutlak suretle biz teknik destek mühendislik hizmeti alınmasından yanayız. Vatandaşlarımız en azından belediyeye diğer illerde özel idarelere mutlaka müracaat ederek en azından afet riski olmayan alanlarda yapılaşmalarını yapmaları gerekiyor. Malum bizim bölgemiz dağınık yerleşime sahip. Dolayısıyla evler birbirinden bağımsız ve her eve yol açmaya çalışıyoruz. Yol açma çalışmaları neticesinde de doğayı kazıyoruz. Bu kazıların tamamı bize heyelan olarak geri dönüyor. Türkiye’de belki de en uzun kırsal yolu Trabzon’da, ama en çok da heyelan Trabzon’da. Bu bağlantıyı kurmamız lazım. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor.”