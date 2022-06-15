https://tr.sputniknews.com/20220615/ibb-kent-lokantalari-aciyor-kisa-surede-istanbulun-bircok-semtinde-hizmet-vermeye-baslayacak-1057476604.html

İBB, kent lokantaları açıyor: 'Kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak'

İBB, kent lokantaları açıyor: 'Kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlayacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbullulara ucuz ve sağlıklı yemek sağlamak amacıyla kent... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T22:32+0300

2022-06-15T22:32+0300

2022-06-15T22:41+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan ‘Kent Lokantaları’, dar gelirli İstanbulluların özellikle öğrenci ve emekçilerin günlük yemek masrafına destek olmak için hizmetlerine başlıyor. Çalışanların tamamı kadınİlk kent Lokantası, 17 Haziran’da Çapa’da İmamoğlu tarafından açılacak. Kadın personelin istihdam edileceği Çapa Kent Lokantası'nın 10 kişilik kadrosunun tamamı kadınlardan oluşacak. Projenin, dar gelirlinin günlük yemek masrafını hafifleteceği belirtilen, aynı zamanda kadınlara da iş imkanı sunacağı da ifade edildi. Dört çeşit yemekİBB Lojistik Destek Merkezi’nin mutfaklarında, hazırlanacak dört çeşit yemek her gün kent lokantalarında İstanbul halkına sunulacak. Lokantalarda tabldot usulü 4 çeşit yemeğin uygun fiyatlarla öğle ve akşam yemeği olarak verileceği belirtilirken, 12.00-20.00 arası hizmete verecek Çapa Kent Lokantası’nda günde 500 kişi yemek yiyebilecek. Kent Lokantası’nın ikincisi Bağcılar’da açılacak. Açılışa hazır hale gelen Bağcılar Kent Lokantası, kısa bir süre sonra Bağcılar Meydanı’nda hizmet vermeye başlayacak. İlerleyen süreçte şehrin farklı noktalarında Kent Lokantalarının sayısının artıracağı belirtildi.

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ekrem imamoğlu, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)