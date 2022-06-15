https://tr.sputniknews.com/20220615/ibb-zabitasi-ile-uskudar-zabitasi-arasinda-otopark-bosaltma-gerginligi-1057462872.html

İBB zabıtası ile Üsküdar zabıtası arasında ’otopark boşaltma’ gerginliği

İBB zabıtası ile Üsküdar zabıtası arasında ’otopark boşaltma’ gerginliği

Üsküdar Salacak Sahili'nde otopark olarak kullanılan alanda İBB ve Üsküdar zabıtaları yumruk yumruğa birbirine girdi. Bazı işçiler de saldırıya uğradı. Her iki... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T16:25+0300

2022-06-15T16:25+0300

2022-06-15T16:25+0300

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istanbul

ibb

üsküdar

zabıta

otopark

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İstanbul'da Üsküdar Salacak Sahili'nde sabah saatlerinde İBB ve Üsküdar zabıtaları karşı karşıya geldi.Her iki taraf da alanın kullanımı üzerinde hak iddia ederken, taraflar arasında gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında taraflar yumruk yumruğa birbirine saldırdı.Gruptakilerden bazıları darbedildi. Olay yerine çok sayıda polis geldi. Ekipler, tarafları ayırdı. Tarafların buradaki bekleyişleri sürüyor.'İBB tarafından bilgi verilmedi'Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekariya Şanlıer, "Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Biz bu alanı İBB'ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı" dedi.İBB'nin farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendiklerini belirten Şanlıer, "Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi'nde" diye konuştu.'Şantiye görmek istemiyoruz'Burayı İBB'ye otopark kullanımı için verdiklerini söyleyen Şanlıer, şunları söyledi:İBB'den de Üsküdar'da yer alan Atatürk Anıtının onarılması ve etrafının anıtı açığa çıkaracak şekilde temizlenmesi için İBB Miras ekibi tarafından İBB yetkisinde olan alanda gerçekleştirilen çalışmaya Üsküdar Belediyesi Zabıtası tarafından müdahale edildiği, işçilerin darbedildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/ibb-meclisinde-iett-arac-raporu-gerilimi-1057423362.html

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istanbul, ibb, üsküdar, zabıta, otopark