https://tr.sputniknews.com/20220615/iranda-kanli-dogum-gunu-4u-cocuk-8-olu-1057430264.html
İran’da kanlı doğum günü: 4’ü çocuk 8 ölü
İran’da kanlı doğum günü: 4’ü çocuk 8 ölü
İran'ın başkenti Tahran'da bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında helyum gazının patlaması sonucu aralarında 4 çocuk ve 3'ü kadının bulunduğu... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:08+0300
2022-06-15T00:08+0300
2022-06-15T00:08+0300
dünya
iran
doğum günü
kutlama
ölü
tahran
kafe
helyum gazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057430344_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6f5ce08e04aa44ad5b2bb7613e87ccd.jpg
İran'ın başkenti Tahran’ın Andişe bölgesinde bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında 4 çocuk ve 3 kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.İran Acil Servisler Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, “Saat 20.00’de bir kafede patlamanın meydana geldiği bilgisi bize ulaştı. Hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekiplerini ve ambulansları gönderdik. Patlamanın doğum günü kutlaması sırasında balonları şişirmek için kullanılan helyum gazı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi” dedi.Halidi, “3 çocuk, 3 kadın ve bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken henüz 3 yaşında olan bir çocukta hastanede yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220427/sana-israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1055877499.html
iran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057430344_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2ad5a90fea9f7c297e429379cad1ff11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, doğum günü, kutlama, ölü, tahran, kafe, helyum gazı
İran’da kanlı doğum günü: 4’ü çocuk 8 ölü
Abone ol
İran'ın başkenti Tahran'da bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında helyum gazının patlaması sonucu aralarında 4 çocuk ve 3'ü kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın başkenti Tahran’ın Andişe bölgesinde bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında 4 çocuk ve 3 kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
İran Acil Servisler Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, “Saat 20.00’de bir kafede patlamanın meydana geldiği bilgisi bize ulaştı. Hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekiplerini ve ambulansları gönderdik. Patlamanın doğum günü kutlaması sırasında balonları şişirmek için kullanılan helyum gazı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi” dedi.
Halidi, “3 çocuk, 3 kadın ve bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken henüz 3 yaşında olan bir çocukta hastanede yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.