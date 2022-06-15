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İran’da kanlı doğum günü: 4’ü çocuk 8 ölü
İran’da kanlı doğum günü: 4’ü çocuk 8 ölü
İran'ın başkenti Tahran'da bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında helyum gazının patlaması sonucu aralarında 4 çocuk ve 3'ü kadının bulunduğu... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:08+0300
2022-06-15T00:08+0300
dünya
iran
doğum günü
kutlama
ölü
tahran
kafe
helyum gazı
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İran'ın başkenti Tahran’ın Andişe bölgesinde bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında 4 çocuk ve 3 kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.İran Acil Servisler Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, “Saat 20.00’de bir kafede patlamanın meydana geldiği bilgisi bize ulaştı. Hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekiplerini ve ambulansları gönderdik. Patlamanın doğum günü kutlaması sırasında balonları şişirmek için kullanılan helyum gazı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi” dedi.Halidi, “3 çocuk, 3 kadın ve bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken henüz 3 yaşında olan bir çocukta hastanede yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.
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iran, doğum günü, kutlama, ölü, tahran, kafe, helyum gazı

İran’da kanlı doğum günü: 4’ü çocuk 8 ölü

00:08 15.06.2022
© AAdoğum günü
doğum günü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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İran'ın başkenti Tahran'da bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında helyum gazının patlaması sonucu aralarında 4 çocuk ve 3'ü kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın başkenti Tahran’ın Andişe bölgesinde bir kafede düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, aralarında 4 çocuk ve 3 kadının bulunduğu toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
İran Acil Servisler Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, “Saat 20.00’de bir kafede patlamanın meydana geldiği bilgisi bize ulaştı. Hızlı bir şekilde olay yerine itfaiye ekiplerini ve ambulansları gönderdik. Patlamanın doğum günü kutlaması sırasında balonları şişirmek için kullanılan helyum gazı nedeniyle meydana geldiği tespit edildi” dedi.
Halidi, “3 çocuk, 3 kadın ve bir erkek olay yerinde hayatını kaybederken henüz 3 yaşında olan bir çocukta hastanede yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.
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