https://tr.sputniknews.com/20220615/ispanyada-termometreler-40-derecenin-uzerini-gosterdi-1057436011.html

İspanya’da termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

İspanya’da termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

İspanya’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok şehirde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T02:08+0300

2022-06-15T02:08+0300

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dünya

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sıcak hava

aşırı sıcaklar

termometre

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İspanya'da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Devlet Meteoroloji Ajansı'na (Aemet) göre, hava sıcaklığı ülkenin Cordoba kentinde 43 derece, Badajoz ve Taledo kentlerinde ise 41 derece ölçüldü. Cordoba kentinde dün ise termometreler 42.9 dereceyi göstermişti.Hükümet tarafından yapılan açıklamada, halka evlerinde kalmaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Sıcak havalar nedeniyle halk zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasıyla kısa sürede ülkede rekor sıcaklıkların yaşanmasını endişe verici olduğunu ifade etti.Asturias bölgesi ve Kanarya Adaları hariç tüm bölgeler yangın riski nedeniyle alarma geçti. Söz konusu sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerini de etkileyeceği aktarıldı.Öte yandan İspanya, son 10 ayda dört sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. Geçtiğimiz sene ağustos ayında İspanya'da termometreler 47.4 dereceyi göstermişti.

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ispanya, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, termometre