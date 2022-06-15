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https://tr.sputniknews.com/20220615/ispanyada-termometreler-40-derecenin-uzerini-gosterdi-1057436011.html
İspanya’da termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi
İspanya’da termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi
İspanya’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok şehirde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T02:08+0300
2022-06-15T02:08+0300
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ispanya
sıcak
sıcak hava
aşırı sıcaklar
termometre
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İspanya'da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Devlet Meteoroloji Ajansı'na (Aemet) göre, hava sıcaklığı ülkenin Cordoba kentinde 43 derece, Badajoz ve Taledo kentlerinde ise 41 derece ölçüldü. Cordoba kentinde dün ise termometreler 42.9 dereceyi göstermişti.Hükümet tarafından yapılan açıklamada, halka evlerinde kalmaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Sıcak havalar nedeniyle halk zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasıyla kısa sürede ülkede rekor sıcaklıkların yaşanmasını endişe verici olduğunu ifade etti.Asturias bölgesi ve Kanarya Adaları hariç tüm bölgeler yangın riski nedeniyle alarma geçti. Söz konusu sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerini de etkileyeceği aktarıldı.Öte yandan İspanya, son 10 ayda dört sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. Geçtiğimiz sene ağustos ayında İspanya'da termometreler 47.4 dereceyi göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220611/hakkaride-sicaktan-bunalanlar-araclariyla-birlikte-selaleye-girdi-1057277267.html
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ispanya, sıcak, sıcak hava, aşırı sıcaklar, termometre

İspanya’da termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi

02:08 15.06.2022
© İHAİspanya’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok şehirde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
İspanya’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok şehirde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© İHA
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İspanya’da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok şehirde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
İspanya'da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Devlet Meteoroloji Ajansı'na (Aemet) göre, hava sıcaklığı ülkenin Cordoba kentinde 43 derece, Badajoz ve Taledo kentlerinde ise 41 derece ölçüldü. Cordoba kentinde dün ise termometreler 42.9 dereceyi göstermişti.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, halka evlerinde kalmaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Sıcak havalar nedeniyle halk zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.
Ekolojik Dönüşüm Bakanı Teresa Ribera yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasıyla kısa sürede ülkede rekor sıcaklıkların yaşanmasını endişe verici olduğunu ifade etti.
Asturias bölgesi ve Kanarya Adaları hariç tüm bölgeler yangın riski nedeniyle alarma geçti. Söz konusu sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde diğer Avrupa ülkelerini de etkileyeceği aktarıldı.
Öte yandan İspanya, son 10 ayda dört sıcak hava dalgası etkisi altına girdi. Geçtiğimiz sene ağustos ayında İspanya'da termometreler 47.4 dereceyi göstermişti.
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