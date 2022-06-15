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https://tr.sputniknews.com/20220615/istanbulda-kimliksiz-ilac-yazdiramayinca-tehditler-savurdu-hastaneyi-basiniza-yikarim-1057445679.html
İstanbul'da kimliksiz ilaç yazdıramayınca tehditler savurdu: 'Hastaneyi başınıza yıkarım'
İstanbul'da kimliksiz ilaç yazdıramayınca tehditler savurdu: 'Hastaneyi başınıza yıkarım'
Esenyurt'ta yanında kimliği bulunmayan hastasına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak isteyen kadın, olumsuz cevap alınca hastanede tehditler... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T11:49+0300
2022-06-15T11:49+0300
türkiye
doktor
hastane
saldırı
hasta
istanbul
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İstanbul Esenyurt'ta ilaç yazdıramayan bir kişi hastaneyi birbirine kattı. Edinilen bilgiye göre hastaneye gelen kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi.Doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı. Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı.'Başınıza yıkarım'"Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/tum-vucut-rontgenimi-neden-cekmedin-diyerek-doktora-saldirdi-1057018288.html
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doktor, hastane, saldırı, hasta, istanbul

İstanbul'da kimliksiz ilaç yazdıramayınca tehditler savurdu: 'Hastaneyi başınıza yıkarım'

11:49 15.06.2022
© DHAİstanbul'da kimliksiz ilaç yazdıramayınca tehditler savurdu: 'Hastaneyi başınıza yıkarım'
İstanbul'da kimliksiz ilaç yazdıramayınca tehditler savurdu: 'Hastaneyi başınıza yıkarım' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© DHA
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Esenyurt'ta yanında kimliği bulunmayan hastasına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak isteyen kadın, olumsuz cevap alınca hastanede tehditler savurdu.
İstanbul Esenyurt'ta ilaç yazdıramayan bir kişi hastaneyi birbirine kattı. Edinilen bilgiye göre hastaneye gelen kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi.
Doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı. Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı.

'Başınıza yıkarım'

"Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı
6 Haziran , 01:14
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