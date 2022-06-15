https://tr.sputniknews.com/20220615/isvicrede-kor-uzerinde-yuruyen-25-kisi-yaralandi-1057465671.html
İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı
İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı
İsviçre'nin Zürih kentinde özel bir etkinlikte kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T17:22+0300
2022-06-15T17:22+0300
2022-06-15T17:22+0300
dünya
isviçre
yaralı
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Zürih Kanton Polisliği'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'da Zürih'e bağlı Au Yarımadası'nda kor üzerinde yürüyen birkaç kişinin, vücudunda yanıklar oluşması nedeniyle Kurtarma ve Koruma birimine yardım çağrısı yaptığı' belirtildi. Yaralı 25 kişiye olay yerinde müdahale edildiği, ağır yaralı olan 13'ünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Etkinliği gerçekleştirenlerin neden kor üzerinde yürüdüğünün bilinmediği, polisin olayı araştırdığı kaydedildi.
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isviçre, yaralı
İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı
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İsviçre'nin Zürih kentinde özel bir etkinlikte kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı.
Zürih Kanton Polisliği'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'da Zürih'e bağlı Au Yarımadası'nda kor üzerinde yürüyen birkaç kişinin, vücudunda yanıklar oluşması nedeniyle Kurtarma ve Koruma birimine yardım çağrısı yaptığı' belirtildi.
Yaralı 25 kişiye olay yerinde müdahale edildiği, ağır yaralı olan 13'ünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Etkinliği gerçekleştirenlerin neden kor üzerinde yürüdüğünün bilinmediği, polisin olayı araştırdığı kaydedildi.