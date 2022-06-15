https://tr.sputniknews.com/20220615/isvicrede-kor-uzerinde-yuruyen-25-kisi-yaralandi-1057465671.html

İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

İsviçre'nin Zürih kentinde özel bir etkinlikte kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T17:22+0300

2022-06-15T17:22+0300

2022-06-15T17:22+0300

dünya

isviçre

yaralı

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Zürih Kanton Polisliği'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'da Zürih'e bağlı Au Yarımadası'nda kor üzerinde yürüyen birkaç kişinin, vücudunda yanıklar oluşması nedeniyle Kurtarma ve Koruma birimine yardım çağrısı yaptığı' belirtildi. Yaralı 25 kişiye olay yerinde müdahale edildiği, ağır yaralı olan 13'ünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Etkinliği gerçekleştirenlerin neden kor üzerinde yürüdüğünün bilinmediği, polisin olayı araştırdığı kaydedildi.

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isviçre, yaralı