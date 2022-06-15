https://tr.sputniknews.com/20220615/isvicrenin-zurih-ve-cenevre-havalimanlarinda-hava-trafigi-yeniden-acildi-1057444050.html
İsviçre'nin Zürih ve Cenevre havalimanlarında hava trafiği yeniden açıldı
İsviçre'nin Zürih ve Cenevre havalimanlarında hava trafiği yeniden açıldı
İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerindeki havalimanlarında teknik sorunlar nedeniyle durdurulan hava trafiği yeniden açıldı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T11:32+0300
2022-06-15T11:32+0300
2022-06-15T11:32+0300
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zürih
isviçre
uçuş
sefer
cenevre
havalimanı
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Cenevre Havalimanı'nda yerel saatle 08.30'da kademeli açılacağı duyurulan uçuşlar 09.30'da yeniden başladı.Zürih Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise saat 09.30'a kadar hava trafiğinin yüzde 50 kapasiteyle yeniden açıldığı, 09.30'dan itibaren uçuşlara yüzde 75 kapasiteyle devam edildiği bildirildi.Her iki havalimanında, yolculara, uçuşlarının durumunu öğrenmek için ilgili havayolları firmalarıyla irtibat kurma çağrısı yapıldı.Cenevre ve Zürih havalimanlarında sabah saatlerinde, bilgisayarlardan kaynaklanan sorun nedeniyle uçuşlar bir süreliğine iptal edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220604/uberin-cenevredeki-faaliyetleri-resmen-durduruldu-1056990633.html
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zürih, isviçre, uçuş, sefer, cenevre, havalimanı
İsviçre'nin Zürih ve Cenevre havalimanlarında hava trafiği yeniden açıldı
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İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerindeki havalimanlarında teknik sorunlar nedeniyle durdurulan hava trafiği yeniden açıldı.
Cenevre Havalimanı'nda yerel saatle 08.30'da kademeli açılacağı duyurulan uçuşlar 09.30'da yeniden başladı.
Zürih Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise saat 09.30'a kadar hava trafiğinin yüzde 50 kapasiteyle yeniden açıldığı, 09.30'dan itibaren uçuşlara yüzde 75 kapasiteyle devam edildiği bildirildi.
Her iki havalimanında, yolculara, uçuşlarının durumunu öğrenmek için ilgili havayolları firmalarıyla irtibat kurma çağrısı yapıldı.
Cenevre ve Zürih havalimanlarında sabah saatlerinde, bilgisayarlardan kaynaklanan sorun nedeniyle uçuşlar bir süreliğine iptal edilmişti.