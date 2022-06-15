https://tr.sputniknews.com/20220615/japonyada-pornoya-zorlananlara-yardim-yasasi-kontratlar-iptal-edilebilecek-videolar-silinebilecek-1057460114.html

Japonya'da pornoya zorlananlara yardım yasası: Kontratlar iptal edilebilecek, videolar silinebilecek

Japonya'da pornoya zorlananlara yardım yasası: Kontratlar iptal edilebilecek, videolar silinebilecek

Japonya, milyarlarca dolarlık yetişkin içerik endüstrisinde istismarla mücadele için 'çığır açan' bir adım atarak, porno filmlerde yer almaya zorlanan... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:44+0300

2022-06-15T15:44+0300

2022-06-15T15:44+0300

dünya

japonya

cinsel içerikli görüntü

cinsel içerik

porno

anlaşma

sözleşme

yasa

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Çarşamba günü onaylanan yeni yasa, yetenek avcılarının modellik ya da ses sanatçılığı vaadiyle insanları sekse ve çıplaklığa itmesini yasaklıyor. Yetişkin içerik sektöründeki baskılara karşı kampanya yürüten Japon avukat Kazuko Ito, söz konusu deneyimlerin 'ciddi bir travmaya sebep olabileceğini' vurguladı. Yasa aynı zamanda yetişkin içerikli filmlerde rol alan kişilerin anlaşmalarını herhangi bir gerekçeye ihtiyaç duymaksızın ve cezaya tabi tutulmadan kontratlarını iptal etme imkanı tanıyor. Yasaya göre kontratın iptal edilmesi durumunda, taraf olan kişinin tüm videoları silinecek ve böylelikle yapımcıların, insanları yıllarca internet ortamında kalan pornolarda görünme yoluyla zorbalık yapmaları önlenecek.'Çığır açan' yeni yasanın mağdur haklarını savunma imkanı tanıyacağını belirten avukat Ito, "Porno filmler bir kez yayınlandığında esasen sonsuza kadar internet ortamında kalıyor ve belirsiz sayıda insan tarafından tüketilerek fiilen 'dijital dövme' haline geliyor" ifadelerini kullandı.İlk etapta kontratların bir film vizyona girdikten sonraki iki yıl içerisinde sözleşmelerin iptal edilmesine izin verecek olan yasanın ilerleyen aşamalarda bu süreyi 12 aya düşürmesi bekleniyor.Yasa ayrıca, porno yapımcılarının çekime başlamak için bir sözleşme imzalandıktan sonra en az bir ay, film çekildikten sonra ise filmi yayınlamak için dört ay beklemesini şart koşuyor.Japonya'da konuya dair yürütülen yasal çalışmalar, Nisan ayında yetişkinlik yaşının 20'den 18'e indirilmesi üzerine başlatıldı. Yetişkinlik yaşının düşürülmesi, şimdiye dek bir sözleşme imzalamak için ebeveynlerinin iznine tabi olan 18 ve 19 yaşındaki kişilerin de sektöre yasal olarak dahil edilebilmesi anlamına geliyor. Başından geçenleri Tokyo'da gazetecilere anlatan Kurumin Aroma isimli bir YouTuber, yetenek avcılarının kendisine müzisyen olabileceği yönünde vaatlerde bulunduğunu ancak daha sonra porno oyuncusu olması için baskı kurduğunu ifade etti. "Bir noktada etrafım bir düzineden fazla çalışanla sarıldı ve 'Size ne kadar para ve zaman harcamamız gerektiğini düşünüyorsunuz?' dediler" diyen genç kadın, "18 ya da 19 yaşındaki kızlara hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunulduğunda, onların sağduyulu bir yargıya varabileceklerini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.Oyuncuların kontratlarını iptal etmelerini engellemek için pek çok yöntemle baskı kuran porno yapımcıları, yasayla beraber üç yıla kadar hapis ve üç milyon yen (23 bin dolar) para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Şirketlere verilmesi planlanan cezalar ise 100 milyon yene kadar yükseltilebilecek.2020'de yapılan bir resmi ankete göre Japonya'da 13-40 yaş arası genç kadınların yaklaşık dörtte biri oyuncu ve şarkıcı olabilmek için iş arıyor.İş başvurusunda bulunanlardan yüzde 13'ü başvuru işlemleri sırasında kendilerinden rıza göstermedikleri cinsel içerikli fotoğraf veya video çekimlerinde yer almalarının istendiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220614/fransiz-porno-sitesi-sahibi-tecavuz-ve-fuhus-suclamasiyla-tutuklandi-1057400060.html

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japonya, cinsel içerikli görüntü , cinsel içerik, porno, anlaşma, sözleşme, yasa