https://tr.sputniknews.com/20220615/kadikoyde-polise-yumruk-atan-milletvekili-salihe-aydeniz-icin-fezleke-1057458565.html
Kadıköy'de polise yumruk atan milletvekili Salihe Aydeniz için fezleke
Kadıköy'de polise yumruk atan milletvekili Salihe Aydeniz için fezleke
İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke düzenledi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:34+0300
2022-06-15T15:34+0300
2022-06-15T15:58+0300
politika
fezleke
salihe aydeniz
kadıköy
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Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.Yetki Ankara'daCeza Muhakemesi Kanunu'na göre; seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ağır ceza mahkemesinde bulunuyor.Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek hazırlanan fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
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Kadıköy'de polise yumruk atan milletvekili Salihe Aydeniz için fezleke
15:34 15.06.2022 (güncellendi: 15:58 15.06.2022) Abone ol
İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke düzenledi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kadıköy'deki gösteri sırasında polisi yumruklayan DBP milletvekili Aydeniz hakkındaki dosyayı Ankara'ya gönderdi.
Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.
12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.
Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.
Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Yetki Ankara'da
Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre; seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ağır ceza mahkemesinde bulunuyor.
Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek hazırlanan fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.