https://tr.sputniknews.com/20220615/kadikoyde-polise-yumruk-atan-milletvekili-salihe-aydeniz-icin-fezleke-1057458565.html

Kadıköy'de polise yumruk atan milletvekili Salihe Aydeniz için fezleke

Kadıköy'de polise yumruk atan milletvekili Salihe Aydeniz için fezleke

İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke düzenledi. Dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:34+0300

2022-06-15T15:34+0300

2022-06-15T15:58+0300

politika

fezleke

salihe aydeniz

kadıköy

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Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.Yetki Ankara'daCeza Muhakemesi Kanunu'na göre; seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ağır ceza mahkemesinde bulunuyor.Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek hazırlanan fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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fezleke, salihe aydeniz, kadıköy