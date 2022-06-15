https://tr.sputniknews.com/20220615/kamu-calisanlari-bordro-yakti-insanca-yasayacak-bir-ucret-istiyoruz-1057456109.html

Kamu çalışanları bordro yaktı: 'İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz'

Kamu çalışanları bordro yaktı: 'İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz'

Kamu çalışanları, artan zamlar ve enflasyonu maaş bordrolarını yakarak protesto etti. Yapılan açıklamada “Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T14:42+0300

2022-06-15T14:42+0300

2022-06-15T15:05+0300

görüş

maaş

diyarbakır

protesto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057455586_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f35050bbf3905747e1c91a810dadd480.jpg

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri Diyarbakır, Gaziantep, Urfa, Mersin, Adana, Antalya gibi birçok ilde artan enflasyon ve zamları protesto etti. Diyarbakır’da Dağkapı Meydanı’nda toplanan KESK bileşeni sendika üyesi kamu çalışanları, 'İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz' pankartı açarak artan zam ve enflasyona dikkat çekti. Açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Siraç Çelik, “Sanal rakamlara göre ‘enflasyon farkı’ değil, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz” dedi.‘Gerçek enflasyon ise çoktan yüzde 150'yi aştı’TÜİK verilerini eleştiren Çelik “Ülkenin üretim ve tüketim durumunu belirlemesi gereken TÜİK’in iktidarın bir ortağı gibi davranıp beceriksizce uygulanan politikaların manipülasyon yöntemi ile halkın kandırılıp ülkenin ekonomisini ve siyasetini çöküşe götürmektedir. Var olan rakamlar ile TÜİK'in yansıtmış olduğu rakamlar arasında yüzde 100 fark olmasına rağmen cari açığın tarihin en yüksek seviyesine çıktığı bir dönemde halkı yanıltmak için başarısız politikalarını başarılı gibi göstermeye çalışıyorlar. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon ise çoktan yüzde 150'yi aştı. Bizim için en önemli kalem olan gıda enflasyonu ise yüzde 200'ü buldu. Buna karşın kamu emekçileri olarak maaşlarımızda yaşanan artış ‘toplu sözleşme’ artışları ve enflasyon farkları ile sadece yüzde 44'te kaldı” dedi.‘Neye baksak ateş pahası fiyatlarla karşılaşıyoruz, hangi birini anlatalım’“Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 6 bin 74 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 19 bin 785 TL'ye ulaşırken ortalama kamu emekçisi maaşı 6 bin 750 lirada kaldı” diyen Çelik şunları söyledi: Açıklamanın ardından kamu çalışanları yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

maaş, diyarbakır, protesto