https://tr.sputniknews.com/20220615/karadagda-rus-tv-kanallari-kapatildi-1057469086.html
Karadağ'da Rus TV kanalları kapatıldı
Karadağ'da Rus TV kanalları kapatıldı
Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T19:06+0300
2022-06-15T19:06+0300
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Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları hükümet tarafından yasaklandı.RT’nin (Russia Today) Telegram kanalından yapılan paylaşımda, “Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı. Bu, operatörlere bu kanalların yayınlanmasını yasaklayan Karadağ hükümetinin kararı temelinde yapıldı” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220525/hollandali-insan-haklari-orgutleri-rt-ve-sputnikin-abde-engellenmesini-sikayet-etti-1056677326.html
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Karadağ'da Rus TV kanalları kapatıldı
19:06 15.06.2022 (güncellendi: 19:08 15.06.2022) Abone ol
Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı.
Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları hükümet tarafından yasaklandı.
RT’nin (Russia Today) Telegram kanalından yapılan paylaşımda, “Karadağ operatörü Mtel, Rus TV kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ü kapattı. Bu, operatörlere bu kanalların yayınlanmasını yasaklayan Karadağ hükümetinin kararı temelinde yapıldı” ifadeleri kullanıldı.