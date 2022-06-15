https://tr.sputniknews.com/20220615/karamollaoglu-kusura-bakmasin-secimler-zamaninda-yapilirsa-cumhurbaskani-aday-olamaz-1057457092.html
Karamollaoğlu: Kusura bakmasın, seçimler zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı aday olamaz
Karamollaoğlu: Kusura bakmasın, seçimler zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı aday olamaz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak, "Kusura bakmasın, seçimler tam... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:09+0300
2022-06-15T15:09+0300
2022-06-15T15:09+0300
politika
temel karamollaoğlu
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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım" dediğini hatırlattı ve "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa" diye konuştu.Karamollaoğlu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin de "Net olarak, hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra, altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız. Ama henüz seçim tarihi kesinleşmeden böyle bir adayın şimdiden açıklanması ihtiyacını da duymuyoruz. Gereği de yok" görüşünü paylaştı.Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin, '3. kez aday olamaz' maddesini işleme koyabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Kesinlikle böyle bir adım attığı taktirde adaylığı iptal edilir. Anayasa Mahkemesi'nin de Yüksek Seçim Kurulu'nun da buna rıza göstermesi mümkün değil. Açık bir hüküm çünkü" karşılığını verdi.
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temel karamollaoğlu
Karamollaoğlu: Kusura bakmasın, seçimler zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı aday olamaz
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin olarak, "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz" dedi.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçimler zamanında yapılacak, ben de adayım" dediğini hatırlattı ve "Kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Olabilir ama bir şartla, Meclis karar verirse ve seçimi öne alırsa" diye konuştu.
Karamollaoğlu, kendi cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin de "Net olarak, hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra, altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip Cumhurbaşkanı adayını açıklarız. Ama henüz seçim tarihi kesinleşmeden böyle bir adayın şimdiden açıklanması ihtiyacını da duymuyoruz. Gereği de yok" görüşünü paylaştı.
Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin, '3. kez aday olamaz' maddesini işleme koyabileceğine inanıyor musunuz?" sorusuna, "Kesinlikle böyle bir adım attığı taktirde adaylığı iptal edilir. Anayasa Mahkemesi'nin de Yüksek Seçim Kurulu'nun da buna rıza göstermesi mümkün değil. Açık bir hüküm çünkü" karşılığını verdi.