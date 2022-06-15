https://tr.sputniknews.com/20220615/kariyerinin-zirvesindeki-bts-grup-faaliyetlerine-ara-veriyor--1057441652.html

Kariyerinin zirvesindeki BTS grup faaliyetlerine ara veriyor

Kariyerinin zirvesindeki BTS grup faaliyetlerine ara veriyor

2018'de, grubu dağıtmayı düşündüklerini açıklayarak dinleyicilerinin yüreğini ağızlarına getiren BTS dün de üzen ama az da olsa beklenen kararını açıkladı... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T11:13+0300

2022-06-15T11:13+0300

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bts

güney kore

yaşam

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Kariyerlerinin dokuzuncu yılında çıkardıkları antoloji albümü 'Proof' ile 2 milyondan fazla ön satış rakamına ulaşan, son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da ağırladığı, iki Grammy adaylığı bulunan Güney Koreli BTS grubu yeniden motivasyon kazanmak ve biraz olsun kendi hayatlarına öncelik verebilmek için grup faaliyetlerine bir süre ara verdiklerini duyurdu. Çıkış yapmalarının dokuzuncu yıldönümü nedeniyle 'Festa akşam yemeği'nde bir araya gelen ve bu sohbetleri YouTube'da yayınlanan gruptan Suga ara vereceklerini belirten ilk isim oldu. Başarılarıyla şirketleri Hybe'a ekonomi derslerine konu olacak kadar büyük bir ekonomik başarı kazandıran, buna rağmen yakın zamana kadar hep birlikte yaşamayı tercih eden grup üyeleri artık farklı evlerde oturduklarını da açıkladı. Ara verme kararının kendince sebeplerini gözyaşları içinde anlatan grubun lideri RM, "K-Pop ve idol sisteminin sorunu, olgunlaşmak için yeterince zaman tanınmaması. Müzik üretmeye ve bir şeyler yapmaya devam etmek zorundasınız" sözleriyle piyasayı eleştirdi. Pandemiden önceki son çıkış parçaları 'On'dan sonra çıkardıkları, özellikle dinlenme rekorları kıran 'Dynamite', 'Butter' ve 'Permission to Dance' şarkılarıyla birlikte vermek istedikleri mesajdan uzaklaştıklarını hissettiğinin altını çizen RM, dinleyicilerini hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğunu ama müziğe odaklanabilmeye ve kendine ait zaman yaratabilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu süreçte solo projelere ağırlık vereceklerini de açıklayan grup üyelerinden V, "Hangi tür müzik veya yöne yönelirsek yönelelim hayranlarımızın yüzde 90'ının bizi destekleyeceğini düşünüyorum" dedi. Üyeler daha önceden de solo projelerle hayranlarının karşısına çıkıyordu ama bunlar albüm olarak yayınlanmıyordu. Bununla birlikte bu kararlarının grubun dağılması anlamına gelmediğini vurgulayan ve sözlerinin başka taraflara çekilmemesini isteyen üyelerden Jimin, "Kendi kimliğimizi bulmaya çalışıyoruz ve yorucu ve uzun bir süreç bu" ifadelerini kullandı. Bir diğer üye J-Hope da grup olarak gelecekte daha güçlü dönebilmek, bir grup olarak daha uzun süre bir arada olabilmek ve yeni ilhamlar edinebilmek için bu değişikliğin gerekli olduğunu hatırlattı. Videoda İngilizce çevirisiyle 'hiatus' yani 'ara vermek' ifadesi kullanılmış olsa da grubun yapım şirketi Hybe bu kelimeyi kullanmadı ve grubun kendi işlerine ağırlık vereceğini açıkladı. En genci 24, en büyükleri ise 29 yaşında olan grup yedi kişiden oluşuyor: Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin, Min Yoongi (Suga), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin, Kim Taehyung (V) ve Jeon Jungkook. 13 Haziran 2013'te çıkış yapan grup üyeleri ülkelerindeki müzik piyasasında başta büyük sıkıntılar çekip geri plana itilseler de 2017 itibarıyla dünya sahnesinde etkisini hissettirmeye başladı. ABD'de Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alan ilk Güney Koreli sanatçı olan BTS, albüm satış listelerinin ilk sırasına yerleşen ilk Güney Koreli grup olarak da tarihe geçti. Stadyum konserlerinin biletleri yok satan BTS, BM'de yaptığı konuşmalar, Grammy adalıkları ve Coldplay gibi dünyaca ünlü diğer isimlerle yaptıkları düetlerle de adından çokça söz ettirdi.Grubun son albümünün çıkış parçası olan 'Yet to Come'da da da ara verme kararlarının gerekçesini açıklarcasına , geçmişte çok güzel günler yaşandığı ama gelecekte daha da iyi günlerin beklediği mesajı veriliyor, albümün bir diğer yeni şarkısı 'For Youth'da ise grup üyeleri, dinleyicilerine 'ömür boyu en iyi arkadaşım olacaksın' diye sesleniyor.

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