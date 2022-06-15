https://tr.sputniknews.com/20220615/kayseride-22-ton-karisimli-akaryakit-ele-gecirildi-1057430739.html
Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:12+0300
2022-06-15T00:12+0300
2022-06-15T00:12+0300
türkiye
anbar
kayseri
akaryakıt
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.A. ve H.T'nin yüklü miktarda hazırladığı karışımlı akaryakıtı piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.Zanlıların Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenlenen ekipler, 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun dolumunda kullanılan aparat ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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anbar, kayseri, akaryakıt
Kayseri'de 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 22 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.A. ve H.T'nin yüklü miktarda hazırladığı karışımlı akaryakıtı piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıların Anbar Mahallesi'nde depo olarak kullandığı adrese operasyon düzenlenen ekipler, 22 ton karışımlı akaryakıt ile bunun dolumunda kullanılan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.