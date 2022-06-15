https://tr.sputniknews.com/20220615/kebapcidan-elektrik-faturasina-pankartli-tepki-44-bin-tl-fatura-mi-olur-kapatiyoruz-hirsiz-var-1057472423.html
Kebapçıdan elektrik faturasına pankartlı tepki: 44 bin TL fatura mı olur? Kapatıyoruz, hırsız var
Kebapçıdan elektrik faturasına pankartlı tepki: 44 bin TL fatura mı olur? Kapatıyoruz, hırsız var
Esenyurt’ta bir kebapçı, “44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek işyerinin ön cephesine pankart astı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T20:58+0300
2022-06-15T20:58+0300
2022-06-15T20:58+0300
türkiye
elektrik
elektrik faturası
kebapçı
pankart
esenyurt
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Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı, dükkana gelen 44 bin TL’lik elektrik faturasına tepkisini iş yerinin ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart asarak gösterdi.Yetkililerden yardım isteten esnaf 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi. 'Kiramız 5 bin TL, elektrik faturamız 44 bin TL' Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi.
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elektrik, elektrik faturası, kebapçı, pankart, esenyurt
Kebapçıdan elektrik faturasına pankartlı tepki: 44 bin TL fatura mı olur? Kapatıyoruz, hırsız var
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Esenyurt’ta bir kebapçı, “44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” diyerek işyerinin ön cephesine pankart astı.
Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı, dükkana gelen 44 bin TL’lik elektrik faturasına tepkisini iş yerinin ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart asarak gösterdi.
Yetkililerden yardım isteten esnaf 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.
'Kiramız 5 bin TL, elektrik faturamız 44 bin TL'
Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattı zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi.