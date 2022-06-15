https://tr.sputniknews.com/20220615/kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edilen-tanju-ozcan-ihrac-edilirsem-bagimsiz-devam-ederim-1057457367.html

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: İhraç edilirsem bağımsız devam ederim

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan: İhraç edilirsem bağımsız devam ederim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini belirterek, "İhraç kararı verilirse Cumhuriyet... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T15:12+0300

2022-06-15T15:12+0300

2022-06-15T15:12+0300

politika

tanju özcan

chp

ak parti

ihraç

politika

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta meclis toplantısında el kaldıran AK Parti'li Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın ardından açıklamalarda bulundu.Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Parti’lilerin ve HDP’lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım" ifadelerini kullandı.'Hiçbir partinin teklifine açık değilim'İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:'Partimin öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum'Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220614/kesin-ihrac-talebiyle-disipline-sevk-edilen-tanju-ozcan-chpnin-uvey-degil-oz-evladiyim-1057406303.html

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tanju özcan, chp, ak parti, ihraç, politika