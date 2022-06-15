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Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır
Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başında. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz" dedi 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T12:44+0300
2022-06-15T12:44+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
canan kaftancıoğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz Canan hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz, kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyor herkes” dedi. Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın adaletsiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz, bizim en teme özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz, yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz” şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu

Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır

12:44 15.06.2022
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Canan Kaftancıoğlu görevinin başında. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz" dedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz Canan hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz, kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyor herkes” dedi.
Kaftancıoğlu hakkında verilen kararın adaletsiz olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz, bizim en teme özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz, yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz” şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

"Canan Kaftancıoğlu, görevinin başındadır. İl Başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz, kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyor herkes. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz, bizim en teme özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz, yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz.

Canan hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor. Birilerinin talimatı, isteği üzerine. Biz birilerinin talimatına, isteğine ‘evet’ mi diyeceğiz. Hayır, demeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Bizim ruhumuzda geleneklerimizde Kuva-i Milliye var. Biz mücadele ediyoruz, mücadeleyi adalet, hak için, hukuk için yapıyoruz. Hukuka, adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Birilerinin isteği üzerine beklediği tarzda görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek, bize de buna ‘uyun’ denecek. Biz buna uymayız. Biz adaleti savunacağız."

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