Kılıçdaroğlu: Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır

"Canan Kaftancıoğlu, görevinin başındadır. İl Başkanı olarak görev yapıyor. Biz Canan hanımı İstanbul İl Başkanı olarak yüreğimize yazmış vaziyetteyiz, kimse endişe etmesin. Yapılan uygulamanın da adil bir uygulama olmadığını biliyor herkes. Adaletsizliğe boyun eğmeyeceğiz, bizim en teme özelliğimiz o. Adaletsizliğe boyun eğerseniz, yeni adaletsizliklere kapı aralamış olursunuz.

Canan hanım ne yaptı? Neden il başkanlığı düşürülüyor. Birilerinin talimatı, isteği üzerine. Biz birilerinin talimatına, isteğine ‘evet’ mi diyeceğiz. Hayır, demeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Bizim ruhumuzda geleneklerimizde Kuva-i Milliye var. Biz mücadele ediyoruz, mücadeleyi adalet, hak için, hukuk için yapıyoruz. Hukuka, adalete saygılıyız ama adalet, adalet olduğu sürece. Birilerinin isteği üzerine beklediği tarzda görevinden alınacak, üyeliği düşürülecek, bize de buna ‘uyun’ denecek. Biz buna uymayız. Biz adaleti savunacağız."