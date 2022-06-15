https://tr.sputniknews.com/20220615/kkmnin-butceye-3-aylik-maliyeti-21-milyar-tlye-ulasti-1057444016.html

Kur korumalı mevduatın yükü 21 milyar TL'yi aştı

Kur korumalı mevduatın yükü 21 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe istatistikleri kur korumalı mevduat ürününün bütçeye maliyetinin Mayıs itibariyle 21 milyar TL'yi aştığını gösterdi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T11:33+0300

2022-06-15T11:33+0300

2022-06-15T12:12+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

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Kur korumalı mevduat Mayıs ayında bütçeye 4,8 milyar TL ilave yük getirdi.Böylelikle kur korumalı mevduatın son üç aylık maliyeti 21 milyar TL'yi aştı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3 Haziran haftasında 931 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bu hesaplarda 904,1 milyar TL birikmişti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam mevduat tutarı 3 Haziran haftasında 26 milyar 848 milyon TL artarak 930 milyar 986 milyon liraya çıkmıştı.

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kur korumalı tl mevduat