https://tr.sputniknews.com/20220615/laliga-psg-ve-manchester-cityyi-uefaya-sikayet-etti-1057474656.html

LaLiga, PSG ve Manchester City'yi UEFA'ya şikayet etti

LaLiga, PSG ve Manchester City'yi UEFA'ya şikayet etti

İspanya 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, mali kriterleri ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) ve... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T22:05+0300

2022-06-15T22:05+0300

2022-06-15T22:05+0300

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LaLiga, yaptığı yazılı açıklamada, UEFA mali fair play kriterlerinin dışına çıktıkları gerekçesiyle nisan ayında Manchester City hakkında yaptığı şikayeti, bu hafta PSG'yi de ekleyerek bir kez daha sunduğunu bildirdi.Bu iki kulübü, 'futbolun mali sistemini ve sürdürülebilirliğini değiştirmek ve tüm Avrupa liglerine zarar vermekle' suçlayan LaLiga, Birleşik Arap Emirlikli olan Manchester City kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak ve Katarlı Nasser Al Khelaifi'nin futbol dışından gelen paralarla pazarı yapay olarak şişirdiğini ileri sürdü.La Liga, söz konusu iki kulübün düzensiz mali hesaplarının, ya doğrudan para enjeksiyonları ya da sponsorluk ve piyasa koşullarına uymayan sözleşmelerle gerçekleştiğini savundu.Açıklamada, LaLiga'nın bunlara ek olarak, Fransa ve Avrupa Birliği'ndeki yetkili organlarda idari ve adli işlem başlatılması için Fransa ve İsviçre'deki hukuk firmaları ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.LaLiga, 2017 ve 2018 yıllarında da Paris Saint Germain ve Manchester City hakkında benzer suçlamalarda bulunup UEFA'dan ceza almalarını sağlamış ancak bunlar Spor Tahkim Mahkemesince iptal edilmişti.LaLiga Başkanı Javier Tebas, hafta içinde İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain yılı 200 milyon euro kayıp ile kapatacak. Nasıl olup da benzer bir parayla Mbappe ile sözleşme yeniliyor. Hile yapmak zorunda kalacaklar ama nasıl yapacaklar bilmiyorum. Manchester City de Haaland'ı transferinde bir şeyler yaptı. Haaland, 60 milyon euro dışında para istiyordu" demişti.

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