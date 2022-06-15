https://tr.sputniknews.com/20220615/macrona-gore-zelenskiy-bir-noktadan-sonra-rusya-ile-muzakere-etmek-zorunda--1057465198.html

Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda

Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmesi gerekeceğini söyledi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T17:15+0300

2022-06-15T17:15+0300

2022-06-15T17:15+0300

ukrayna krizi

romanya

fransa

emmanuel macron

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

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Romanya'yı ziyaret eden Macron, burada NATO'nun Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulundu. AB'nin Rusya'ya karşı 6 yaptırım paketi kararı aldığına ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine işaret eden Macron, Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacağı değerlendirmesini yaptı. Macron, "Bir noktadan sonra, direnişe yardım ettikten ve umarım Ukrayna kazandıktan sonra, özellikle çatışma durduğunda, müzakere etmemiz gerekecek" diyerek, Avrupa ülkelerinin de bu müzakere masasının etrafında olacağını vurguladı."AB ve Avrupalılar olarak, aylardır kahramanca direnen Ukrayna halkına net siyasi sinyaller göndermemiz gereken bir zamandayız" diyen Macron, AB'nin kapısının önünde benzeri görülmemiş bir jeopolitik durumun var olduğuna değindi. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin NATO kapsamında Romanya'da bulunan askeri varlığını artıracağını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220614/papa-francis-ukraynadaki-savas-belki-bir-sekilde-kiskirtilmis-olabilir-1057409933.html

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