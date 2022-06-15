https://tr.sputniknews.com/20220615/macrona-gore-zelenskiy-bir-noktadan-sonra-rusya-ile-muzakere-etmek-zorunda--1057465198.html
Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda
Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmesi gerekeceğini söyledi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T17:15+0300
2022-06-15T17:15+0300
2022-06-15T17:15+0300
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Romanya'yı ziyaret eden Macron, burada NATO'nun Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulundu. AB'nin Rusya'ya karşı 6 yaptırım paketi kararı aldığına ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine işaret eden Macron, Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacağı değerlendirmesini yaptı. Macron, "Bir noktadan sonra, direnişe yardım ettikten ve umarım Ukrayna kazandıktan sonra, özellikle çatışma durduğunda, müzakere etmemiz gerekecek" diyerek, Avrupa ülkelerinin de bu müzakere masasının etrafında olacağını vurguladı."AB ve Avrupalılar olarak, aylardır kahramanca direnen Ukrayna halkına net siyasi sinyaller göndermemiz gereken bir zamandayız" diyen Macron, AB'nin kapısının önünde benzeri görülmemiş bir jeopolitik durumun var olduğuna değindi. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin NATO kapsamında Romanya'da bulunan askeri varlığını artıracağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220614/papa-francis-ukraynadaki-savas-belki-bir-sekilde-kiskirtilmis-olabilir-1057409933.html
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romanya, fransa, emmanuel macron, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
Macron'a göre Zelenskiy bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmesi gerekeceğini söyledi.
Romanya'yı ziyaret eden Macron, burada NATO'nun Mihail Kogalniceanu Askeri Üssü'nde açıklamalarda bulundu.
AB'nin Rusya'ya karşı 6 yaptırım paketi kararı aldığına ve Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine işaret eden Macron, Zelenskiy'nin bir noktadan sonra Rusya ile müzakere etmek zorunda kalacağı değerlendirmesini yaptı. Macron, "Bir noktadan sonra, direnişe yardım ettikten ve umarım Ukrayna kazandıktan sonra, özellikle çatışma durduğunda, müzakere etmemiz gerekecek" diyerek, Avrupa ülkelerinin de bu müzakere masasının etrafında olacağını vurguladı.
"AB ve Avrupalılar olarak, aylardır kahramanca direnen Ukrayna halkına net siyasi sinyaller göndermemiz gereken bir zamandayız" diyen Macron, AB'nin kapısının önünde benzeri görülmemiş bir jeopolitik durumun var olduğuna değindi.
Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinin NATO kapsamında Romanya'da bulunan askeri varlığını artıracağını kaydetti.