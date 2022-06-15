https://tr.sputniknews.com/20220615/maltepede-sokak-ortasinda-kayinbiraderinin-arabasini-levye-ile-parcaladi-1057432996.html
Maltepe’de sokak ortasında kayınbiraderinin arabasını levye ile parçaladı
Maltepe’de sokak ortasında kayınbiraderinin arabasını levye ile parçaladı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın ile ağabeyi, kadının kocasının saldırısına uğradı. Saldırgan koca ile... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:39+0300
2022-06-15T00:39+0300
2022-06-15T00:39+0300
türkiye
maltepe
istanbul
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İstanbul Maltepe'de önceki gün meydana gelen olayda, 17 yıllık eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi S.H. isimli kadın, ev sahibinin isteği doğrultusunda kiracı olarak oturduğu evden çıkma hazırlıklarına başladı.İHA'nın haberine göre S.H.’nin ağabeyi de eve gelerek taşınma hazırlıkları yapan kardeşine yardım etti. Karısının kaldığı eve akşam saatlerinde akrabaları ile gelen Serdar H., bir süredir ayrı yaşadığı karısı ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eve giremeyen koca, kayınbiraderinin sokakta park halinde bulunan otomobiline levye ve sopalar ile saldırarak araca zarar verdi. Olayın ardından taraflar polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Öte yandan, Serdar H.’nin karısının yanında kalan çocuğuna, eşinin kardeşi tarafından tokat atıldığı, çocuğun durumu babası Serdar H.’ye söylemesi üzerine Serdar H.’nin akrabaları ile eve geldiği tartışmanın bu şekilde başladığı iddia edildi. Şahsın otomobile saldırarak parçaladığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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maltepe, istanbul
Maltepe’de sokak ortasında kayınbiraderinin arabasını levye ile parçaladı
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan bir kadın ile ağabeyi, kadının kocasının saldırısına uğradı. Saldırgan koca ile beraberindeki şahıslar, karısının erkek kardeşinin sokakta bulunan otomobilini levye ve sopalarla vurarak paramparça etti.
İstanbul Maltepe'de önceki gün meydana gelen olayda, 17 yıllık eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi S.H. isimli kadın, ev sahibinin isteği doğrultusunda kiracı olarak oturduğu evden çıkma hazırlıklarına başladı.
İHA'nın haberine göre S.H.’nin ağabeyi de eve gelerek taşınma hazırlıkları yapan kardeşine yardım etti. Karısının kaldığı eve akşam saatlerinde akrabaları ile gelen Serdar H., bir süredir ayrı yaşadığı karısı ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında eve giremeyen koca, kayınbiraderinin sokakta park halinde bulunan otomobiline levye ve sopalar ile saldırarak araca zarar verdi. Olayın ardından taraflar polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı.
Öte yandan, Serdar H.’nin karısının yanında kalan çocuğuna, eşinin kardeşi tarafından tokat atıldığı, çocuğun durumu babası Serdar H.’ye söylemesi üzerine Serdar H.’nin akrabaları ile eve geldiği tartışmanın bu şekilde başladığı iddia edildi. Şahsın otomobile saldırarak parçaladığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.