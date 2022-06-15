https://tr.sputniknews.com/20220615/meksika-devlet-baskani-obrador-batinin-ukraynaya-silah-gondermesi-ahlaksizlik-1057441802.html
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını kınayarak, bu politikanın 'ahlaksızlık' örneği olduğunu... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T10:48+0300
2022-06-15T10:48+0300
2022-06-15T10:51+0300
ukrayna krizi
meksika
ukrayna
nato
rusya
abd
andres manuel lopez obrador
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/22/1040712295_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_8c062fa380ce1a77657e806287b93ef1.jpg
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Kiev yönetimine aktif silah tedarik etme politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Obrador, düzenlediği basın toplantısında ABD ve NATO müttefiklerinin Kiev'e aktif silah tedarik etme yönündeki politikasının her iki tarafta da kayıpların artmasına neden olduğunu söyledi.Obrador, "Orada 'Silahlar için bu kadar para ayırıyorum, silahları ben sağlıyorum, ölüler sizden' demek ne kadar kolay. Bu ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'daki savaş ellbette ki önlenebilirdi'Meksika lideri, "Ukrayna'daki savaş önlenemez miydi? Elbette ki önlenebilirdi. Politika başarısız oldu ve neden olduğu hasara, ölen insanlara bir bakın" yorumunu yaptı.Ukrayna'ya dönük politikalara halk tarafından değil 'elitler' tarafından yön verildiğine vurgu yapan Obrador, mevcut politikanın artık sürdürülmemesi gerektiğini kaydetti.Moskova'nın askeri operasyon kararının ardından Meksika, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara dahil olmayı ve Kiev'e silah tedarik etmeyi reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220612/kissinger-cinin-avrupadaki-ileri-karakolu-olmamasi-icin-rusyanin-cikarlarini-gozetmeliyiz-1057324272.html
meksika
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104071/22/1040712295_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2e351580371467848d40858f66e1db61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, ukrayna, nato, rusya, abd, andres manuel lopez obrador, silah
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık
10:48 15.06.2022 (güncellendi: 10:51 15.06.2022) Abone ol
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını kınayarak, bu politikanın 'ahlaksızlık' örneği olduğunu vurguladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Kiev yönetimine aktif silah tedarik etme politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Obrador, düzenlediği basın toplantısında ABD ve NATO müttefiklerinin Kiev'e aktif silah tedarik etme yönündeki politikasının her iki tarafta da kayıpların artmasına neden olduğunu söyledi.
Obrador, "Orada 'Silahlar için bu kadar para ayırıyorum, silahları ben sağlıyorum, ölüler sizden' demek ne kadar kolay. Bu ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'daki savaş ellbette ki önlenebilirdi'
Meksika lideri, "Ukrayna'daki savaş önlenemez miydi? Elbette ki önlenebilirdi. Politika başarısız oldu ve neden olduğu hasara, ölen insanlara bir bakın" yorumunu yaptı.
Ukrayna'ya dönük politikalara halk tarafından değil 'elitler' tarafından yön verildiğine vurgu yapan Obrador, mevcut politikanın artık sürdürülmemesi gerektiğini kaydetti.
Moskova'nın askeri operasyon kararının ardından Meksika, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara dahil olmayı ve Kiev'e silah tedarik etmeyi reddetmişti.