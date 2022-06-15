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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/meksika-devlet-baskani-obrador-batinin-ukraynaya-silah-gondermesi-ahlaksizlik-1057441802.html
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık
Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını kınayarak, bu politikanın 'ahlaksızlık' örneği olduğunu... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T10:48+0300
2022-06-15T10:51+0300
ukrayna krizi
meksika
ukrayna
nato
rusya
abd
andres manuel lopez obrador
silah
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Kiev yönetimine aktif silah tedarik etme politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Obrador, düzenlediği basın toplantısında ABD ve NATO müttefiklerinin Kiev'e aktif silah tedarik etme yönündeki politikasının her iki tarafta da kayıpların artmasına neden olduğunu söyledi.Obrador, "Orada 'Silahlar için bu kadar para ayırıyorum, silahları ben sağlıyorum, ölüler sizden' demek ne kadar kolay. Bu ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'daki savaş ellbette ki önlenebilirdi'Meksika lideri, "Ukrayna'daki savaş önlenemez miydi? Elbette ki önlenebilirdi. Politika başarısız oldu ve neden olduğu hasara, ölen insanlara bir bakın" yorumunu yaptı.Ukrayna'ya dönük politikalara halk tarafından değil 'elitler' tarafından yön verildiğine vurgu yapan Obrador, mevcut politikanın artık sürdürülmemesi gerektiğini kaydetti.Moskova'nın askeri operasyon kararının ardından Meksika, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara dahil olmayı ve Kiev'e silah tedarik etmeyi reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220612/kissinger-cinin-avrupadaki-ileri-karakolu-olmamasi-icin-rusyanin-cikarlarini-gozetmeliyiz-1057324272.html
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meksika, ukrayna, nato, rusya, abd, andres manuel lopez obrador, silah

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık

10:48 15.06.2022 (güncellendi: 10:51 15.06.2022)
© REUTERS / Luis CortesMeksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© REUTERS / Luis Cortes
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını kınayarak, bu politikanın 'ahlaksızlık' örneği olduğunu vurguladı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Kiev yönetimine aktif silah tedarik etme politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Obrador, düzenlediği basın toplantısında ABD ve NATO müttefiklerinin Kiev'e aktif silah tedarik etme yönündeki politikasının her iki tarafta da kayıpların artmasına neden olduğunu söyledi.
Obrador, "Orada 'Silahlar için bu kadar para ayırıyorum, silahları ben sağlıyorum, ölüler sizden' demek ne kadar kolay. Bu ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.

'Ukrayna'daki savaş ellbette ki önlenebilirdi'

Meksika lideri, "Ukrayna'daki savaş önlenemez miydi? Elbette ki önlenebilirdi. Politika başarısız oldu ve neden olduğu hasara, ölen insanlara bir bakın" yorumunu yaptı.
Ukrayna'ya dönük politikalara halk tarafından değil 'elitler' tarafından yön verildiğine vurgu yapan Obrador, mevcut politikanın artık sürdürülmemesi gerektiğini kaydetti.
Moskova'nın askeri operasyon kararının ardından Meksika, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara dahil olmayı ve Kiev'e silah tedarik etmeyi reddetmişti.
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