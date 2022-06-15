https://tr.sputniknews.com/20220615/meksika-devlet-baskani-obrador-batinin-ukraynaya-silah-gondermesi-ahlaksizlik-1057441802.html

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesi ahlaksızlık

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını kınayarak, bu politikanın 'ahlaksızlık' örneği olduğunu... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T10:48+0300

2022-06-15T10:48+0300

2022-06-15T10:51+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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silah

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Kiev yönetimine aktif silah tedarik etme politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Obrador, düzenlediği basın toplantısında ABD ve NATO müttefiklerinin Kiev'e aktif silah tedarik etme yönündeki politikasının her iki tarafta da kayıpların artmasına neden olduğunu söyledi.Obrador, "Orada 'Silahlar için bu kadar para ayırıyorum, silahları ben sağlıyorum, ölüler sizden' demek ne kadar kolay. Bu ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı.'Ukrayna'daki savaş ellbette ki önlenebilirdi'Meksika lideri, "Ukrayna'daki savaş önlenemez miydi? Elbette ki önlenebilirdi. Politika başarısız oldu ve neden olduğu hasara, ölen insanlara bir bakın" yorumunu yaptı.Ukrayna'ya dönük politikalara halk tarafından değil 'elitler' tarafından yön verildiğine vurgu yapan Obrador, mevcut politikanın artık sürdürülmemesi gerektiğini kaydetti.Moskova'nın askeri operasyon kararının ardından Meksika, Rusya'yı hedef alan yaptırımlara dahil olmayı ve Kiev'e silah tedarik etmeyi reddetmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220612/kissinger-cinin-avrupadaki-ileri-karakolu-olmamasi-icin-rusyanin-cikarlarini-gozetmeliyiz-1057324272.html

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meksika, ukrayna, nato, rusya, abd, andres manuel lopez obrador, silah