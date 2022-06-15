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https://tr.sputniknews.com/20220615/meksika-ordusundan-uyusturucu-karteline-operasyon-10-olu-1057432111.html
Meksika ordusundan uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü
Meksika ordusundan uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü
Meksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T00:29+0300
2022-06-15T00:29+0300
dünya
meksika
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uyuşturucu çetesi
operasyon
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Meksika’nın Texcaltitlan şehrinde ordu tarafından Familia Michoacana adlı uyuşturucu karteline operasyon düzenlendi. Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı aktarılarak, 10 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği ve 4’ü yaralı olmak üzere 7 kartel üyesinin ise tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada, operasyon sırasında güvenlik güçlerinden 3 kişinin de hafif yaralandığı aktarılarak, yaralılardan 2’sinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Güvenlik güçleri, yapılan operasyon sonucunda Familia Michoacan karteline ait 5 araç, 20 adet R-15 tipi uzun namlulu silah, çok sayıda tabanca ve askeri teçhizata el koydu.
https://tr.sputniknews.com/20220602/cali-kartelinin-kurucusu-cezaevinde-oldu--1056903133.html
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meksika, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, operasyon, kartel

Meksika ordusundan uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü

00:29 15.06.2022
© İHAMeksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı.
Meksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© İHA
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Meksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı.
Meksika’nın Texcaltitlan şehrinde ordu tarafından Familia Michoacana adlı uyuşturucu karteline operasyon düzenlendi.
Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı aktarılarak, 10 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği ve 4’ü yaralı olmak üzere 7 kartel üyesinin ise tutuklandığı ifade edildi.
Açıklamada, operasyon sırasında güvenlik güçlerinden 3 kişinin de hafif yaralandığı aktarılarak, yaralılardan 2’sinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Güvenlik güçleri, yapılan operasyon sonucunda Familia Michoacan karteline ait 5 araç, 20 adet R-15 tipi uzun namlulu silah, çok sayıda tabanca ve askeri teçhizata el koydu.
Kolombiya'da Cali kartelinin kurucularından eski uyuşturucu baronu Gilberto Rodriguez Orejuela, ABD'deki bir hapishanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
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Cali kartelinin kurucusu cezaevinde öldü
2 Haziran , 04:47
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