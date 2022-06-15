https://tr.sputniknews.com/20220615/meksika-ordusundan-uyusturucu-karteline-operasyon-10-olu-1057432111.html

Meksika ordusundan uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü

Meksika ordusundan uyuşturucu karteline operasyon: 10 ölü

Meksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi etkisiz hale getirilirken, 7 kartel üyesi ise tutuklandı. 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T00:29+0300

2022-06-15T00:29+0300

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operasyon

kartel

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Meksika’nın Texcaltitlan şehrinde ordu tarafından Familia Michoacana adlı uyuşturucu karteline operasyon düzenlendi. Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı aktarılarak, 10 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği ve 4’ü yaralı olmak üzere 7 kartel üyesinin ise tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada, operasyon sırasında güvenlik güçlerinden 3 kişinin de hafif yaralandığı aktarılarak, yaralılardan 2’sinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Güvenlik güçleri, yapılan operasyon sonucunda Familia Michoacan karteline ait 5 araç, 20 adet R-15 tipi uzun namlulu silah, çok sayıda tabanca ve askeri teçhizata el koydu.

https://tr.sputniknews.com/20220602/cali-kartelinin-kurucusu-cezaevinde-oldu--1056903133.html

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meksika, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, operasyon, kartel