Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220615/metin-gurcan-ikinci-kez-tahliye-edildi-1057456893.html
Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi
Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçundan yargılandığı davada ikinci kez tahliye edildi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:05+0300
2022-06-15T15:05+0300
türkiye
politika
türkiye
deva partisi
casus
metin gürcan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102271/83/1022718336_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a0f029582b78e6aca7c5f1669a82726d.jpg
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatı Hüseyin Özarslan katıldı. Mahkemenin talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen evrakın okunmasının ardından sanık Gürcan ve avukatına söz verildi. Sanık ve avukatı, mahkemenin önceki celse verdiği tahliye kararının arkasında durmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini hükmetti.Karara göre Gürcan, ikametgâhının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220513/yeniden-gozaltina-alinan-metin-gurcan-tutuklandi-1056347292.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102271/83/1022718336_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_7b01896af7e0fc9e488602e1cd757364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
politika, türkiye, deva partisi, casus, metin gürcan

Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi

15:05 15.06.2022
© Fotoğraf : YouTubeMetin Gürcan
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçundan yargılandığı davada ikinci kez tahliye edildi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatı Hüseyin Özarslan katıldı.
Mahkemenin talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen evrakın okunmasının ardından sanık Gürcan ve avukatına söz verildi. Sanık ve avukatı, mahkemenin önceki celse verdiği tahliye kararının arkasında durmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini hükmetti.
Karara göre Gürcan, ikametgâhının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
TÜRKİYE
Yeniden gözaltına alınan Metin Gürcan tutuklandı
13 Mayıs, 16:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала