https://tr.sputniknews.com/20220615/metin-gurcan-ikinci-kez-tahliye-edildi-1057456893.html
Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi
Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçundan yargılandığı davada ikinci kez tahliye edildi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T15:05+0300
2022-06-15T15:05+0300
2022-06-15T15:05+0300
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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatı Hüseyin Özarslan katıldı. Mahkemenin talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen evrakın okunmasının ardından sanık Gürcan ve avukatına söz verildi. Sanık ve avukatı, mahkemenin önceki celse verdiği tahliye kararının arkasında durmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini hükmetti.Karara göre Gürcan, ikametgâhının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220513/yeniden-gozaltina-alinan-metin-gurcan-tutuklandi-1056347292.html
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politika, türkiye, deva partisi, casus, metin gürcan
Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçundan yargılandığı davada ikinci kez tahliye edildi.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gürcan ve avukatı Hüseyin Özarslan katıldı.
Mahkemenin talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen evrakın okunmasının ardından sanık Gürcan ve avukatına söz verildi. Sanık ve avukatı, mahkemenin önceki celse verdiği tahliye kararının arkasında durmasını talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini hükmetti.
Karara göre Gürcan, ikametgâhının bulunduğu İstanbul il sınırlarının dışına çıkamayacak.