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MGIMO ve Nazmi Arıkan Okulları, Türkiye’de Rus okulunun açılışını görüştü
MGIMO ve Nazmi Arıkan Okulları, Türkiye’de Rus okulunun açılışını görüştü
Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları temsilcileri, Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T20:19+0300
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Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın temsilcileri, Moskova’daki görüşme sırasında, Türkiye’de Rus uluslararası okulunun açılışını ve eğitim alanındaki işbirliğinin genişletilmesini değerlendirdi.MGIMO Rektörü Anatoly Torkunov, görüşme sırasında, eğitim alanında Türk meslektaşlarla işbirliğine hazır olduklarını belirterek şunları ifade etti:Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu ve Başkanı Nazmi Arıkan, böyle bir eğitim kurumunun açılmasına ilgi duyduklarını doğruladı, bu konunun pratik ve hukuki yönlerini açıkladı ve Türk eğitim sisteminin özelliklerinden bahsetti.Taraflar, başta ekonomi, hukuk, emtia ve enerji piyasaları olmak üzere Türkiye'de üniversite adaylarının ilgisini çekebilecek alanları değerlendirdi.MGIMO temsilcileri, Rusya eğitim sisteminin sahip olduğu formatın öğrencilere Rus ve Türk olmak üzere iki diploma alma fırsatını sunduğunu kaydetti.Görüşmede, okulun açılması için bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaşmaya varıldı. MGIMO’nun Türkiye’deki Rus okulunun kapılarını 2023 Eylül ayında açabilmesi için her iki tarafın bu planı hayata geçirmesi kararlaştırıldı.
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moskova devlet dışişleri üniversitesi, üniversite, rus, türk

MGIMO ve Nazmi Arıkan Okulları, Türkiye’de Rus okulunun açılışını görüştü

20:19 15.06.2022
© Fotoğraf : Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO)Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO) - Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları buluşması
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO) - Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları buluşması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© Fotoğraf : Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü (MGİMO)
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Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları temsilcileri, Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye’de bir Rus uluslararası okulunun açılışı konuşuldu.
Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın temsilcileri, Moskova’daki görüşme sırasında, Türkiye’de Rus uluslararası okulunun açılışını ve eğitim alanındaki işbirliğinin genişletilmesini değerlendirdi.
MGIMO Rektörü Anatoly Torkunov, görüşme sırasında, eğitim alanında Türk meslektaşlarla işbirliğine hazır olduklarını belirterek şunları ifade etti:

“Kendimize birkaç iddialı hedef koyduk. Her şeyden önce, Türkiye’de bir Rus okulunun açılması. Bunun üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. İkinci önemli hedefimiz, Türk üniversiteleri ile daha yakın ilişkiler geliştirmek, ortak yüksek lisans programlarını oluşturmak ve MGIMO’nun Türkiye’de şubesini açmak. Elbette bunu Türk meslektaşlarımızın çıkarlarını ve Türk işverenlerin ilgi duyduğu alanlarda uygulamayı planlıyoruz.”

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu ve Başkanı Nazmi Arıkan, böyle bir eğitim kurumunun açılmasına ilgi duyduklarını doğruladı, bu konunun pratik ve hukuki yönlerini açıkladı ve Türk eğitim sisteminin özelliklerinden bahsetti.
Taraflar, başta ekonomi, hukuk, emtia ve enerji piyasaları olmak üzere Türkiye'de üniversite adaylarının ilgisini çekebilecek alanları değerlendirdi.
MGIMO temsilcileri, Rusya eğitim sisteminin sahip olduğu formatın öğrencilere Rus ve Türk olmak üzere iki diploma alma fırsatını sunduğunu kaydetti.
Görüşmede, okulun açılması için bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaşmaya varıldı. MGIMO’nun Türkiye’deki Rus okulunun kapılarını 2023 Eylül ayında açabilmesi için her iki tarafın bu planı hayata geçirmesi kararlaştırıldı.
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