https://tr.sputniknews.com/20220615/mgimo-ve-nazmi-arikan-okullari-turkiyede-rus-okulunun-acilisini-gorustu-1057471311.html

MGIMO ve Nazmi Arıkan Okulları, Türkiye’de Rus okulunun açılışını görüştü

MGIMO ve Nazmi Arıkan Okulları, Türkiye’de Rus okulunun açılışını görüştü

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları temsilcileri, Moskova’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede... 15.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-15T20:19+0300

2022-06-15T20:19+0300

2022-06-15T20:19+0300

moskova devlet dışişleri üniversitesi

dünya

üniversite

rus

türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1057468905_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_dcaf4debf0dddee8f50189cc0d83f8db.jpg

Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın temsilcileri, Moskova’daki görüşme sırasında, Türkiye’de Rus uluslararası okulunun açılışını ve eğitim alanındaki işbirliğinin genişletilmesini değerlendirdi.MGIMO Rektörü Anatoly Torkunov, görüşme sırasında, eğitim alanında Türk meslektaşlarla işbirliğine hazır olduklarını belirterek şunları ifade etti:Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu ve Başkanı Nazmi Arıkan, böyle bir eğitim kurumunun açılmasına ilgi duyduklarını doğruladı, bu konunun pratik ve hukuki yönlerini açıkladı ve Türk eğitim sisteminin özelliklerinden bahsetti.Taraflar, başta ekonomi, hukuk, emtia ve enerji piyasaları olmak üzere Türkiye'de üniversite adaylarının ilgisini çekebilecek alanları değerlendirdi.MGIMO temsilcileri, Rusya eğitim sisteminin sahip olduğu formatın öğrencilere Rus ve Türk olmak üzere iki diploma alma fırsatını sunduğunu kaydetti.Görüşmede, okulun açılması için bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaşmaya varıldı. MGIMO’nun Türkiye’deki Rus okulunun kapılarını 2023 Eylül ayında açabilmesi için her iki tarafın bu planı hayata geçirmesi kararlaştırıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

moskova devlet dışişleri üniversitesi, üniversite, rus, türk