https://tr.sputniknews.com/20220615/milli-savunma-bakani-akar-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057477052.html
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T22:37+0300
2022-06-15T22:37+0300
2022-06-15T22:37+0300
dünya
hulusi akar
jens stoltenberg
nato
türkiye
görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı çalışma yemeğine de katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/milli-savunma-bakani-akar-yunanistanin-hukuksuz-saldirgan-eylemlerinin-her-birine-karsiligi-verdik-1057248836.html
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hulusi akar, jens stoltenberg, nato, türkiye, görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.
Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı çalışma yemeğine de katıldı.