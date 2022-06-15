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https://tr.sputniknews.com/20220615/milli-savunma-bakani-akar-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ile-gorustu-1057477052.html
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T22:37+0300
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dünya
hulusi akar
jens stoltenberg
nato
türkiye
görüşme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı çalışma yemeğine de katıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220610/milli-savunma-bakani-akar-yunanistanin-hukuksuz-saldirgan-eylemlerinin-her-birine-karsiligi-verdik-1057248836.html
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hulusi akar, jens stoltenberg, nato, türkiye, görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

22:37 15.06.2022
© AABakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Bakan Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarına devam ediyor.
Bu kapsamda Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi. Görüşmede, NATO gündemindeki konuların ele alındığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin ele alındığı çalışma yemeğine de katıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
SAVUNMA
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın hukuksuz saldırgan eylemlerinin her birine karşılığı verdik
10 Haziran , 17:34
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