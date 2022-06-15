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https://tr.sputniknews.com/20220615/motorine-1-lira-27-kurus-zam-1057463027.html
Motorine 1 lira 27 kuruş zam
Motorine 1 lira 27 kuruş zam
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Son olarak motorinin litre fiyatında... 15.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-15T16:28+0300
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ekonomi
motorin
zam
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Buna göre motorin fiyatları gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.Zam sonrasında İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.17 liraya yükselecek.Benzine indirim gelmiştiGece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi İstanbul'da ortalama 27.50 liradan satılıyor.
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motorin, zam

Motorine 1 lira 27 kuruş zam

16:28 15.06.2022 (güncellendi: 16:47 15.06.2022)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
© AA
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Son olarak motorinin litre fiyatında artışa gidildi.
Buna göre motorin fiyatları gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zam sonrasında İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.17 liraya yükselecek.

Benzine indirim gelmişti

Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; benzinin litresi İstanbul'da ortalama 27.50 liradan satılıyor.
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