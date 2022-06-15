Muhtarlardan hastane önünde basın açıklaması: Doktor istiyoruz

“Biz Görele ilçesi köy ve mahalle muhtarları derneği ve sivil toplum örgütleri olarak ilçemizde ve bölgemize hizmet vermekte olan Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet hastanemizin ilçemize ve bölgemize yeterli hizmeti veremediğinden halkımızın arz ve taleplerini dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Branşlardaki doktor eksikliğinden dolayı bölge halkımız mağdur olmaktadır ve hastalarına çare bulmak için çevre il ve ilçe devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyor. Hastanemiz bölgemizin yeni moderne ve en donanımlı hastanesi olmasına rağmen doktorsuzluktan halkımıza hizmet verememektedir.