Muhtarlardan hastane önünde basın açıklaması: Doktor istiyoruz
00:28 15.06.2022 (güncellendi: 00:32 15.06.2022)
© İHAMuhtarlardan basın açıklaması: Hastanemize doktor istiyoruz
© İHA
Giresun’un Görele ilçesinde devlet hastanesinde yeterince doktor olmadığı için tedavi olamadıklarını dile getiren bölge sakinleri ve muhtarlar 'hastanemize doktor istiyoruz' yazan pankartla hastanenin önünde bir basın açıklaması yaptı.
Devlet hastanesinde göz, ortopedi, nöroloji, radyoloji, KBB, Kadın hastalıkları dallarında uzman, kardiyoloji uzman doktor bulunmadığı için tedavi olmadıklarını söyleyen köy ve mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar hastane önünde basın açıklamasında bulundu.
Köy ve Mahalle Muhtarları adına basın açıklaması yapan Çavuşlu Beldesi Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, şunları ifade etti:
“Biz Görele ilçesi köy ve mahalle muhtarları derneği ve sivil toplum örgütleri olarak ilçemizde ve bölgemize hizmet vermekte olan Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet hastanemizin ilçemize ve bölgemize yeterli hizmeti veremediğinden halkımızın arz ve taleplerini dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Branşlardaki doktor eksikliğinden dolayı bölge halkımız mağdur olmaktadır ve hastalarına çare bulmak için çevre il ve ilçe devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyor. Hastanemiz bölgemizin yeni moderne ve en donanımlı hastanesi olmasına rağmen doktorsuzluktan halkımıza hizmet verememektedir.
Hastanemiz 3 ilçe 2 belde 88 köy ve 44 mahalle halkına hizmet vermektedir. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte gurbetçilerimizin bölgemize dönmesi sebebiyle bölgemizin nüfusu dört katına çıkmaktadır. Yüzbinlerce kişiye hizmet vermesi gereken Görele Opt. Dr. Ergun Özdemir Devlet hastanemizde doktor olmamasından dolayı bölge halkımız çok büyük mağduriyet yaşamaktadır.
Çevre il ve ilçe hastanelerimize gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız hastanelerdeki yoğunluktan dolayı büyük sıkıntı yaşamaktadır ve maddi imkanı olmayan vatandaşlarımız tedavileri için çevre hastanelere gitmektedir. Yetkililerimizden doktorlarımızın hastanemizde kalmama sebebini araştırarak bir an önce bu büyük mağduriyetin giderilmesi için branş doktorlarının ivedilikle hastanemize gönderilmelerini talep ediyoruz ve doktorsuz hastane istemiyoruz. Unutmayalım ki sağlığımız en önemli önceliğimizdir.”
Sağlık İl Müdürlüğü'nden açıklama
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut ise “Görele ilçemizdeki uzman doktor açığında yaşanan sıkıntıların takipçisiyiz. Gerek diğer ilçelerimizden gerekse Mecburi Hizmet Uygulaması ile hizmet ataması yapılarak sorunu çözme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" bilgisini verdi.